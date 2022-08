Le tour des clubs du BW en P1: Grez et Perwez ouvrent le bal des derbys

Dutrieux, Jonckheere et Brichart L. sont très douteux alors que Pête est toujours blessé.

Grez – Perwez

Le premier derby de la saison nous offrira une belle affiche ce dimanche."Perwez a le vent en poupe, possède des joueurs de très grande qualité et ils sont sur une belle dynamique,note le T2 grézien Sébastien Eggerickx.Ce sera un gros client, ils ont des ambitions mais nous serons revanchards par rapport à la défaite de dimanche dernier face à Saint-Josse. À la maison, on veut gagner et on sait qu’on peut les embêter."

Sorti vainqueur de son premier match contre Stockel, Perwez est en confiance. "On va tenter de garder cette spirale positive le plus longtemps possible, argumente le T2 perwézien, Fabian Bamps.Sur son synthétique, Grez sera un gros morceau avec une philosophie de jeu qui peut bousculer n’importe quelle équipe. Pour s’en sortir, il faudra livrer un match sérieux."

Stockel – Tubize-Braine B

Les jeunes tubiziens réalisent un carton plein en ce début de saison. Ils ont déjà battu le BX Brussels et Ixelles et s’attaquent ce dimanche à une équipe de Stockel qui vient de mener la vie dure à Perwez. " Cela se passe plutôt pas mal pour le moment mais nous devons absolument mieux entamer nos rencontres pour ne pas devoir courir après le score. Peu importe l’adversaire, on sait que ce sera chaque week-end compliqué mais on continue d’avancer dans ce championnat et de prendre des points", explique l’adjoint d’Amaury Toussaint, Christophe Houssiau.

Lasne-Ohain –Saint-Michel

Grâce à son joli 6/6 et son goal-average de +7, les Bleu et Blanc sont actuellement leaders de la P1 (à égalité de points avec Saint-Josse et la RUTB). Ils offrent l’hospitalité à une équipe de Saint-Michel qui vient de faire mordre la poussière à Genappe. Prudence donc. " C’est jeune, rapide et technique mais nous avons les armes pour les contrer. Restons concentrés sur nos prestations et essayons de retarder au maximum la défaite", tempère le T1 de la RULO, Christophe Collaerts.

Demeur F. est suspendu (1/2).