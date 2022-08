Tourinnes termine bien la saison, Pécrot avec ses supporters aussi

En série C, Tourinnes-la-Grosse termine bien la saison. " À Purnode, le match a été serré. Nos adversaires ont ensuite mené 12-10. Ils ont fait monter un néophyte au jeu qui devait livrer cinquième. On savait qu’à 12-12, on allait nous imposer. Cela s’est confirmé (12-13). Il y a eu dix jeux de 40 à deux, nous n’en prenons que deux", explique Cédric Evrard, le capitaine d’équipe.