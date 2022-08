Le motocrossà Orp-le-Grand continue de séduire

Orp-le-Grand fait en effet partie des rares lieux où la discipline est encore autorisée."Plusieurs personnes s’étonnent que nous soyons par exemple aussi près de maisons. On a la chance de pouvoir en effet proposer un événement annuel qui fédère. On a eu des éloges de nombreux pilotes français, et on a même des Anglais qui souhaitent s’affilier chez nous! Au départ, il y avait aussi un pilote canadien."

«Cela se mobilise autour du motocross»

À l’heure du bilan, Paul Grenier est optimiste."Nous devons encore faire les comptes et surtout, remettre en place un comité puisque l’actuel est provisoire, suite au décès de Robert Gysembergh. On a pu compter sur environ 5000 personnes, en tenant compte des pilotes et des invités. C’est un bon chiffre. J’ai aussi des demandes d’Orpois pour intégrer le nouveau comité. Cela se mobilise autour du motocross!"

Et pour ceux qui se demandent si les autorisations pourront encore permettre à l’événement de se maintenir, Paul Grenier précise:"L’organisation a été saluée de tous. Nous ne déplorons aucun blessé, et nous avons un permis d’exploitation qui est encore valable pour six années. On doit donc voir au sein du comité qu’elles seront les choix futurs."