Anissa Delikus (Chastre): «Le groupe sera de plus en plus soudé»

Montée à la mi-temps, l’intéressée fait partie des satisfactions au point que Michaël Verstraelen envisage de la conserver alors qu’elle était plutôt prévue dans le noyau de P1."Je n’ai pas eu l’impression de livrer un excellent match mais je me suis battue pour l’équipe jusqu’au bout. Bien sûr, il y avait moyen de faire mieux d’autant qu’on a pris buts évitables, mais on n’est pas abattues non plus car ce n’était qu’un premier match et ce n’est pas contre Gand qu’on devait assurer le maintien."

Le match de samedi prochain contre Tienen sera bien plus important."On va travailler cette semaine à l’entraînement pour se préparer car ce serait bien d’aller chercher des points pour retrouver le sourire et prendre confiance pour la suite."

Aussi gardienne suppléante

Anissa entame sa sixième saison à Chastre."J’y évolue depuis que les U14 filles ont été créées. Avant, je jouais à Incourt avec les garçons."

Elle est aussi gardienne suppléante depuis toute petite."Quand j’ai commencé le foot à cinq ans, j’ai joué au goal. Depuis, j’y allais chaque fois qu’il manquait un gardien, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Ce fut encore le cas ici durant la préparation le temps que les autres gardiennes reviennent."

Avec un effectif au complet, notre interlocutrice se dit confiante."Recréer un groupe est essentiel dans un sport d’équipe, sinon on n’arrivera à rien. Mais ça se passe vraiment bien pour l’instant avec des coaches très attentifs et des nouvelles qui s’intègrent bien. On est conscientes que ce sera difficile mais si l’envie est là et qu’on est toutes combatives, il n’y a pas de raison de ne rien aller chercher."