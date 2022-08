Villers déroule, Nivelles s’écroule

Arbitre:J. Copinne.

Cartes jaunes: Van Roy, Boyeka, Longfils P. (T1).

Buts:Lebrun (0-1, 1'), Busselot (0-2, 4'), Omari (1-2, 18'), Boyeka csc. (1-3, 44'), Van Roy (1-4, 85'), De Luca (1-5, 90'), Z (1-6, 90'+6).

NIVELLES:Buffin, Boyeka, Pepe, Omari, Francisco, Ripet, Tatete, Solares (Haddane 46'), Cherif (Hoogstoel 72'), Glaude, Diop (Longfils A. 73').

VILLERS:De Bever (Van Wemmel 68'), Busselot, Oliveira (De Luca 79'), Venderminnen, Van Roy, Lebrun, Pinto, Frennet (Nachtergaele 74"), Boreux, Van Stalle (Zagubien 62'), Vandamme.

Il ne fallait pas arriver en retard à la rencontre entre Nivelles et Villers. Après seulement quelques secondes de jeu, un coup-franc à l’entrée du rectangle est donné à Villers. Un cadeau qui permet à Lebrun d’ouvrir directement le score.

Le château de cartes s’effondre pour Nivelles qui n’en a pas terminé avec son lot de malheurs puisque deux minutes plus tard, Villers fait facilement le doublé. De quoi surprendre l’entraîneur nivellois Patrick Longfils sur l’attitude de son effectif."Une absence inattendue de la part de mes joueurs sur une phase arrêtée. Aucune réaction, et ça n’est pas normal. Mais honnêtement, il n’y a pas de coup-franc sur ce premier but. C’est peut-être un tournant du match. Et pour le deuxième, les joueurs sont des spectateurs de l’action."

Après cette déroute de début de rencontre, Nivelles reprend du poil de la bête et réduit même le score après 20 minutes de jeu. Mais les Villersois se rassurent juste avant la mi-temps, avec un centre qui ricoche sa course sur le jambe du défenseur nivellois Boyeka et finit dans le but.

Les forces s’équilibrent après la pause. Les deux équipes ont droit à leur lot d’actions, sans pour autant marquer. Il faut attendre quelques minutes avant la fin pour voir un relâchement de Nivelles. Villers en profite et confirme leur victoire méritée en enchaînant trois buts, dont deux dans les arrêts de jeu.

«Saint-Nicolas avant l’heure»

Décontenancé, Patrick Longfils préfère en rigoler tout en faisant un constat personnel de la prestation de ses joueurs."C’était portes ouvertes aujourd’hui, c’était la Saint-Nicolas avant le 6 décembre. On a eu du caractère mais on a eu trop de lacunes pour faire face à une équipe d’expérience comme Villers. Ici c’est un groupe en construction et c’est ça la grosse différence par rapport à la rencontre aujourd’hui."

À l’inverse, le T1 villersois Frédéric Balan savoure sa victoire méritée."La mission est accomplie. On ouvre le score rapidement, peut-être trop. Après on retombe un peu dans une facilité où Nivelles réussit à réduire le score. Mais je pense que l’expérience a fait la différence. On a confirmé notre victoire dans le dernier quart d’heure avec la fraîcheur qui est monté au jeu à la fin du match."