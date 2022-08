Une nouvelle équipe en P4 à Guibertin

Une nouvelle série s’ouvre cette saison dans les compétitions provinciales brabançonnes. Le comité provincial a en effet décidé de créer une P4 messieurs et non plus deux provinciales 3. " La série devrait compter huit équipes", signale Gauthier Dupuis, à la base de la création d’une nouvelle équipe dans cette série à Guibertin: " L’avenir de l’équipe de loisirs était compromis. Certains joueurs avaient décidé d’arrêter, d’autres partaient en Erasmus. Plusieurs voulaient poursuivre. Ces derniers rejoindront la nouvelle provinciale 4 composée d’un mixte de joueurs évoluant jusqu’ici en loisirs et en provinciale 3. Quelques joueurs sont nouveaux, ils n’ont jamais joué en équipe au volley-ball. Lorsque nous avons réuni huit joueurs, nous avons décidé de nous lancer. L’équipe compte maintenant douze joueurs. La moyenne d’âge est 21 ans."