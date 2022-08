Arbitre:M. Fernandes.

Cartes jaunes:Salime, Mwemwe, Kabeya, Sylla, Samutondo.

But: Boukamir (0-1, 75').

BRAINE:Mwaso, Samutondo, Lella, Laurent, Aragon, Teirlinckx, Lo Giudice (62' Ladrière), Roman (78' Sylla), Kumba, Coulibaly, Kimbaloula.

TAMINES: Aromatario, Lamort, Becquevort, Bojovic, Piret, Boudar, Charlier, Mwemwe (73' Kabeya), Salime (56' Bulfon), Maistriaux (69' Boukamir), Pratz.

Les Brainois ont entamé leur saison par une défaite mais ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes car ils ont eu les opportunités pour faire la différence. Notamment dans le quart d’heure de reprise où les Jaune et Bleu ont mis une grosse pression mais les essais de Teirlinckx, Kumba et Coulibaly n’ont pas atteint leur cible."Le résultat ne reflète pas la vérité du terrain car on a été meilleur que l’adversaire mais on n’a pas su concrétiser nos temps forts et si on avait marqué un tiers de nos occasions, ce serait 2-0 et pas 0-1, estime le T1 local, Olivier Suray.Je ne sais pas si c’est un manque de chance ou de conviction face au but mais on a fini par le payer cher sur une phase arrêtée. "

Après une reprise déviée de Boudar juste à côté, un autre contre a permis à Tamines de rafler la mise via Boukamir sur un corner de Charlier."Suite à une première mi-temps assez fermée, le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, avoue le coach visiteur, Antonio Rosa.On connaissait les points forts de Braine, à savoir que c’est fort devant et que ça va très vite, mais on a su faire le dos rond parce qu’on a les joueurs pour le faire. On s’y était préparé pendant la semaine dans le cas où ce serait compliqué dans le jeu, et les phases arrêtées se sont révélées être très importantes. "

Après le break loupé par Bulfon, le dernier rush brainois fut vain avec notamment cet essai de Ladrière repoussé Aromatario dans les dernières secondes suivi d’un but logiquement annulé de Kumba pour une faute de Kimbaloula sur le gardien."On espère toujours prendre des points au plus vite mais on va continuer à travailler car notre préparation n’est pas vraiment finie", rassure Olivier Suray.