La RUTB peaufine, en cette fin de mois d’août, son effectif en enregistrant l’arrivée de Clinsor Ouahouo, défenseur athlétique qui évolue principalement dans l’axe. Fidèle à sa politique de transferts de cet été, la RUTB recrute une nouvelle fois un joueur qui connait bien la série, puisque ce dernier, âgé de 25 ans, évoluait sous les couleurs de Ganshoren.

«Meux mérite de vivre un tel moment»

Vainqueur 4-1 devant Hasselt, Meux s’est qualifié pour les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique où il affrontera une équipe de D1 (tirage fin du mois). Ce sera d’office à l’extérieur, le club n’ayant pas fait la demande pour jouer à domicile.

"C’est un jour historique pour le club et on doit bien en profiter, insiste Laurent Gomez.On ne peut pas snober la Coupe, une compétition qui procure des émotions énormes. Le club travaille bien depuis de nombreuses années et c’est la juste récompense pour les dirigeants, les joueurs, les bénévoles et les supporters. Même si c’est un club qui préfère bosser dans l’ombre, il mérite d’être dans la lumière au moins pendant 90 minutes."L’ex-joueur du Standard ne cache pas qu’il rêverait d’affronter son ancien club à Sclessin. Du côté des joueurs et de Kenny Paulus,"on ne voulait pas rater cette opportunité unique pour le club. Jouer une D1, ce n’est jamais arrivé à Meux. Et hormis Clément (Moors) et Ciryl (Rossy), ce sera une première pour tous les joueurs. Je classe cette qualification parmi mes plus beaux souvenirs avec les deux titres, en P1 et en Promotion. On sait qu’on va souffrir mais on va vivre un sacré bon moment, tous ensemble, face à une équipe de Pros. Et je croise les doigts pour tirer Anderlecht, Bruges, le Standard ou l’Antwerp. Ou pourquoi pas l’Union!"

Acren loupe ses débuts

Battu 5-1 à Jette, le prochain adversaire de Tubize-Braine a loupé son entame de championnat."Il est clair que nous avons pris ici une fameuse claque. Maintenant, il faut rester positif et se dire que la prendre maintenant est peut-être une bonne chose", analysait Julien Toussaint, le capitaine.

Un dernier transfert à Namur

Le jeune centre-avant italo-camerounais Mike Ebui a signé à Namur. Après Marlon Degryse et Nawfal Largo, c’est la troisième arrivée de l’été. Avant-centre, gaucher, Ebui est passé par l’Académie de l’Inter Milan chez les jeunes avant de rejoindre la Belgique et les Francs Borains en 2021.

Les buteurs

2 buts:El Hajjouji (Jette), Jamar (Verlaine), Scevenels (Warnant).

1 but:Seggour (Binche), Legros, Manfredi (Dison), Tchoutang (Ganshoren), Messaoudi, Yilmaz (Hamoir), Kalonji, Necipoglu, Virgone (Jette), Bakija (Union Namur), Lewis, Safari (Union SG B), Verbist (URLC), Kone (REAL), Bova, De Camargo, Depotbecker (Rebecq), Jatta, Kabeya, Lokando (Solières), Doyen (Verlaine), Angiulli (Waremme), Aharrh,…