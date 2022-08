Mené 1-0 au Léo, Aische a pu compter sur Laurent Dethier pour reverser la donne. L’ancien Walhinois a inscrit deux buts pour relancer son équipe.

Alpha Sylla dans le noyau A à Braine

Le jeune Alpha Sylla, qui fêtera ses 17 ans le 26 septembre et qui avait marqué contre La Louvière Centre lors de la préparation, reste pour l’instant dans le noyau A de Braine."On n’a pas beaucoup de joueurs offensifs à cause des blessés et on doit mettre deux U21 sur le banc", indique Olivier Suray. Monté à un quart d’heure de la fin, Sylla a disputé ses premières minutes en équipe première, dimanche.

L’ancien Jodoignois Nathan Gosselain de retour à Verlaine

L’ailier de poche de 19 ans quitte le RFC Liège pour évoluer à nouveau sous les ordres de Marc Segatto à Verlaine. Une superbe pioche pour les Taureaux tant, en quelques matchs à peine, Nathan Gosselain avait bluffé tout le monde lors du début de la saison 2020-2021 alors qu’il était arrivé sur la pointe des pieds de Jodoigne.

De Maeyer quitte Aische

À Uccle, Aische a pu une dernière fois compter sur Nicolas De Maeyer avant son départ en France, en Erasmus. Le défenseur central restera quatre mois à Montpellier. L’ex-joueur d’Onhaye, étudiant en éducation physique, sera de retour pour le deuxième tour.

Les buteurs

2 buts:Dethier (Aische), Cardon (Mons).

1 but: Litonge (Aische), Op’T’Eynde (Crossing), Congosto (Jodoigne), Kory (Léopold), Dehont (Monceau), Dupire, Lépicier, Wildemeersch (Mons), Delplank, Gilain, Lambert (Onhaye), Mangunza (Pays Vert), Ulens (Symphorinois), Boukamir (Tamines), Bellia (Tournai), Debenest (USGTH).