Le motocross d’Orp et son Trophée 875

Après une journée de samedi consacrée au championnat FCPNA, c’est la journée de dimanche qui a eu le coup de cœur du public."Revoir ces belles machines sur un tel circuit, c’est exceptionnel", se réjouit Jean-Marie Moreaux, qui roulait en amateur voici pas mal d’années et se souvient des belles années du motocross à Orp."Les organisateurs ne se sont pas trompés, on voit le succès avec des courses qui font le plein de pilotes. Et ces derniers sont emballés, puisque ce sont souvent des anciens qui, pour certains, n’hésitent pas à reprendre le guidon de leur ancêtre pour retrouver les joies du passé. Car piloter sur un tel circuit, c’est fantastique. La preuve aussi quand on voit que des pilotes de 70 ans sont de la partie."

Jean-Marie Moreau a les yeux qui brillent…"Cette odeur, retrouver des deux temps et des quatre temps, ces machines superbes, ce bruit inégalable, quel plaisir. Le Trophée 875 était une épreuve vraiment appréciée et pouvoir retrouver ici la période de gloire du motocross est une bonne chose."

Et puis, il y a ce circuit. Jean-Marie Moreaux l’adore."Un tracé nature exigeant pour le pilotage et les machines, mais tellement agréable. Pour les spectateurs, c’est aussi un régal. Cela nous rappelle ces belles années où nous avions des belles épreuves un peu partout. Mais voilà, il devient de plus en plus compliqué d’organiser pareil événement et on espère qu’Orp perdurera dans le temps."

Un peu plus loin, Lionel Vanderweyden ne raterait lui non plus le motocross d’Orp-le-Grand pour aucune façon."Quel spectacle, c’est un bon moment du sport moteur, on peut voir quasiment les pilotes sur tout le parcours, à part quelques passages dans le bois. Le pilotage est mis à contribution."

Et puis, c’est aussi l’occasion pour les pilotes locaux de se mettre en évidence ou de se faire plaisir, à l’image de Luc Maricq, membre de l’organisation, qui arborait fièrement la vareuse de l’AMC et le numéro 140. À l’applaudimètre, il a eu un certain succès.