En Dames, nanti de 8 unités d’avance, le Rebond Ottignies (R2) est passé au travers de sa rencontre à Herve-Battice. La R1 liégeoise a pu profiter de la disette offensive des Ottintoises en première mi-temps. Le Rebond a inscrit 3 paniers de plein jeu et était mené 30-15. Sans réussite à distance (aucun triple inscrit), Ottignies (Wauthier, Gilis 5, Beckers 3, Hauet 4, Ishimwe 2, Van Tichelen 2, Balza 2, Halloy, Cordi 6, Leroy A. 2, Leroy S. 6) allait également perdre les deux derniers quarts (23-12, 21-13) pour s’incliner 74-40.

Autoritaire vainqueur de Sprimont (+10) le 19/8, la R1 du Rebond l’a emporté hier 70-52 contre Alleur et se qualifie pour le tour suivant.

La R2 de Castors Braine, en stage ce week-end à Chiny, affronte ce mardi Loyers avec l’espoir de rallier les huitièmes de finale.

Coupe AWBB messieurs

Chez les Messieurs, avec +8, le BCGL (Zappulla 3, Massengo 11, Boussala 7, Depetter 8, Kanda-Boko 2, Kaminski 7, De Almeida 10, Kiraranganya 9, Ilongo 22) a été chercher sa qualification à Kain, monté en R1 et qui était dans la série de Genappe l’an dernier: 77-87 (16-26, 17-17, 27-14, 17-30). Genappe termine derrière l’Excelsior Brussels et se qualifie pour les seizièmes de finale. Waterloo (R1), déjà qualifié, a terminé en beauté et premier invaincu de sa série en triomphant de Nivelles (+8): 77-60. Castors Braine également est l’auteur d’un sans-faute (4/4) dans sa poule. Les Brainois l’ont emporté 68-101 à Ans.

La P1 de Braine-le-Château (+5) a disputé et perdu son dernier match de Coupe AWBB. Les hommes de Franck Stevens (Delheusy 4, Ronse 8, Ghyselings 4, Dauwe 8, Marcelis 3, Lourtie, Wilmus 9, Dooms16, Ronge 12) se sont inclinés face à la R2 du Royal Linthout: 69-85 (14-28, 16-11, 22-31, 17-15).

Coupe de Belgique

En Coupe de Belgique, Nivelles (Cockmartin, Renard 4, Bataille 27, Navez 16, Di Francesco 2, Goffin 20, Renversez 4, Bizet 20) a été battu par la TDM1 de Oxaco: 102-93 (27-30, 30-24, 21-19, 24-20)"Ce fut un match bizarre à 8 contre 8. Oxaco était aussi privé de ses formats intérieurs et alignait des -18 ans talentueux, observe le coach Livaditis.On a commencé fort et creusé un petit écart au Q1 et puis on est tombé dans des travers avec des pertes de balle et un manque de finition à l’anneau. 20 pertes de balles converties en transitions offensives par l’adversaire venu de TDM1, ça fait mal… On peut identifier aisément la cause principale de notre défaite. En face, le meneur Van Oosterwyck (NdlR 24 pts) devrait avoir sa place en D1 et le jeune Vanderstraeten (NdlR 16 ans) a fait mal avec 6/9 à trois points. De notre côté, nous aurons des ajustements à effectuer car nous nous déplaçons déjà à Hasselt ce vendredi."