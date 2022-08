La belle copie rendue par Tubize pour la première du Critérium SD Worx du Brabant wallon

Charles Caprasse se réjouit d’une collaboration entre une société privée flamande et une autre wallonne pour mettre sur pied un rendez-vous qui devrait rapidement devenir un classique."Nous avons été bien accueillis ici à Tubize. L’ensemble des autorités mais aussi les services communaux et la zone de police ont tous été réceptifs et le boulot effectué a fait en sorte que l’on connaisse cette réussite."

Une sécurité parfaitement rodée était prévue."Bien entendu, cela génère quelques perturbations pour les habitants mais tout le monde a bien compris qu’il s’agissait d’une organisation pour tous et à prendre comme une fête dans la commune, ce qui a visiblement été le cas."

Une course disputée, un beau vainqueur

Et puis, la course a été disputée."On a eu en effet le scénario idéal. Une météo parfaite, des attaques, une échappée reprise à 15 kilomètres de l’arrivée malgré de solides coureurs devant, et un beau vainqueur (Laurenz Rex) qui appartient à une équipe wallonne et qui roulera en World Tour l’an prochain. Son dauphin Dries De Bondt n’est autre qu’un vainqueur d’une étape du Giro, ancien champion de Belgique. Quand il vient nous trouver pour nous féliciter de l’événement à l’issue de la journée, on ne peut qu’être ravi."

Bien entendu, un débriefing sera prochainement organisé mais Charles Caprasse ne s’en cache pas, le cyclisme devrait être de nouveau au programme à Tubize en 2023."On peut dire que l’on a rendu une belle copie. On espère que cela va aussi motiver d’autres organisations de choix en Brabant wallon, et pourquoi pas aussi redynamiser de petites courses. Je pense que l’avenir passera par des sociétés privées qui pourront mettre de telles épreuves sur pied, avec le respect des autorités et des organisateurs locaux, mais grâce à des partenaires qui assurent les moyens pour proposer un événement de qualité."

Un événement qui fait rayonner Tubize

Josiane Leflot, Jean Luc Thiebaut et Claude Jockmans sont ravis de voir une course cycliste professionnelle dans leur ville. ©ÉdA

Voilà longtemps que Tubize n’avait plus connu cette effervescence avec une course cycliste sur son territoire. Alors forcément, les habitants le long du circuit étaient de la partie pour assister au spectacle, comme Josiane Leflot, Jean Luc Thiebaut et Claude Jockmans."On n’est pas spécialement fans de cyclisme mais on adore quand cela bouge à Tubize. On n’a cependant pas oublié Michel Dernies qui a été un excellent coureur et un bel ambassadeur de notre ville. Nous apprécions les efforts des autorités pour permettre une telle organisation. On voit qu’il y a du monde dans les rues, et c’est une bonne chose. Et puis, les participants peuvent aussi voir que notre ville est jolie, à l’image des fleurs que l’on retrouve un peu partout. On pensait par contre qu’il y aurait un peu plus de participants mais la course est animée et on suit le coureur local, Ludovic Robeet. Espérons que l’on retrouvera dans le futur d’autres courses. On est ravi de mettre Tubize sur la carte de la Belgique avec le sport. On a la chance d’avoir la fédération de foot et celle du vélo ici, cela fait rayonner Tubize."Dans le centre, on retrouve Thierry Debruyne, avec son appareil photo, pour immortaliser le moment."J’ai roulé en compétition voici 35 ans. Je reviens dans le milieu et c’est un plaisir pour moi d’être ici. J’ai suivi la course des filles et là, j’en fais de même avec les messieurs."