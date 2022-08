Guibertins et Walhinois ont confirmé

Les Guibertins ont mis une vingtaine de minutes à rentrer dans le match." Le goal adverse a eu le don de nous réveiller car on y a mis plus de pressing et on s’est créé beaucoup plus d’actions, souligne Gaël Vanderbrugge (T1).Dans l’ensemble, on a livré un bon match même si on a trop gaspillé en seconde mi-temps alors qu’eux étaient à dix."

Les visiteurs ont en effet perdu Arthur Degroot avant le repos."Il sort et touche le ballon en même temps que le joueur, remarque Vincent Charlet (T1).Après vingt premières minutes où l’on subissait un peu, il a fallu mettre un joueur de champ au goal, ce qui a davantage limité nos possibilités après avoir déjà dû remanier l’équipe."

Beauvechain – Orp-Noduwez 3-1

Buts:Ch. Docquier (0-1, 10'), E. Willaert (1-1 sur pen., 2-1 et 3-1, 45', 66' et 88').

Une action contestée a fait basculer le match juste avant le repos avec l’exclusion de Siroky côté visiteur."Notre joueur prend deux fois jaune alors qu’il ne dit rien et cela fait suite à un penalty incroyable où leur joueur vient percuter notre défenseur, explique Gaëtan Gramme (T1).Beauvechain n’avait pas besoin de ça car c’est une très belle équipe, et on a un sentiment d’injustice et de frustration car on a fini par craquer à la fin après avoir raté deux face-à-face."

Les locaux ont bien géré la seconde période."Après avoir encaissé sur corner dû à manque de concentration, on a pris les choses en mains et livré un bon match face à une équipe qui a bien défendu à dix et qui pourra embêter tout le monde", résume Jabran Albahtouri (T1).

Perwez B – Walhain 1-3

Buts: Joiret (0-1, 20'), Ducornait (0-2, 42'), Christophe (0-3, 60'), Boudlal (1-3, 70').

Succès précieux en déplacement pour des Walhinois qui signent un 6/6."C’est un bon départ et on n’est pas tombé dans le piège, savoure Mathieu Michielsens (T1).La première mi-temps fut pour nous et la deuxième fut pour eux. La différence, c’est qu’on a concrétisé nos occasions, eux pas assez, et on a su résister pendant leurs temps forts."Perwez espérait mieux"car chacun a eu sa mi-temps, confirme Hicham Zougagh (T1). La première fut mitigée dans notre chef et même si on était bien organisé, Walhain a réussi à mettre deux goals. On a proposé un autre visage après le repos et on s’est créé pas mal d’occasions mais sans réussir à marquer, à l’image d’une phase où notre attaquant est seul face au but et place le ballon à côté."