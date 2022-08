Arbitre:Jean-Marie Yamume.

Cartes jaunes: Pohl, Halleux, Deschutter, Chandi, Lefebvre, E. Colles, Pelsmaekers, Dresse.

Buts:Guttierrez (0-1, 13’), Berisha (1-1, 25’), Guttierrez (1-2, 48’), Dresse (1-3, 71’), Staelraeve (1-4, 90’).

JODOIGNE B:Puttemans, Hourman, Deschutter (70’ Gotta), Halleux (68’ Devesse), Mirabel, Pohl, Mellaerts, Bernard (81’ Melard), Lallemand, Chandi, Berisha.

WAVRE-LIMAL B:S. Colles, Kazi, Pelsmaekers, E. Colles, Schildermans (58’ Staelraeve), Vercruysse, Lefebvre, Sadon (68’ Chanteux), Mommaerts, Herode (41’ Dresse), Guttierrez.

Vainqueurs d’Ottignies et Huppaye une semaine plus tôt, les équipes B de Jodoigne et Wavre-Limal se voyaient offrir une belle occasion de confirmer leur bon début de saison. En première mi-temps, ce sont effectivement deux belles équipes qui se retrouvent face à face. On voit du bon foot, il y a du jeu et des occasions. Berisha répond au but d’ouverture de Guttierrez, c’est 1-1 au repos et Jodoigne est alors mal payé de sa bonne mi-temps car les Canaris auraient pu hériter d’un penalty après quelques minutes de jeu comme un but de Lallemand fut annulé pour un hors-jeu plus que discutable. "On s’en sortait bien avec ce score de 1-1 et il n’y avait pas de quoi être fiers à la pause, reconnaît Mohamed Riani, le coach de Limal.Jodoigne nous a mis un bon press en première mi-temps mais ce sont des hommes et je me doutais qu’ils ne tiendraient pas tout le match."

Bien vu et Jodoigne passe à côté de sa seconde période. Les Canaris font plus de fautes que proposer du football, ils n’y sont plus du tout au même titre qu’un arbitre dépassé par les événements.

Jodoigne trop gentil défensivement

Les Limalois sont les plus efficaces et le 1-2 inscrit sur coup-franc par Guttierrez dès la reprise oriente la rencontre."À la mi-temps, je leur dis de ne pas faire de fautes inutiles mais on concède directement un but sur coup-franc,peste Johan Grommen.Sur nos deux derniers matches, on a concédé sept buts, dont six sur phases arrêtées. On est beaucoup trop gentils défensivement."

Limal n’en demande pas tant pour planter deux autres buts via Dresse et Staelraeve pour s’imposer 1-4 et remporter une victoire qui, au final, ne se discute pas. " Leurs jeunes gamins ont gagné tous les duels et leur victoire est méritée, ajoute Grommen.Dommage car on avait un calendrier intéressant pour débuter le championnat, on espérait réaliser un 9/9 avant d’aller à Walhain mais on peut recommencer à zéro."

Dans les rangs de Wavre-Limal, le discours était logiquement différent avec ce beau 6/6 pour lancer la compétition."On a retrouvé un bon Limal en deuxième mi-temps, apprécie Mohamed Riani.Gagner chez une très belle équipe de Jodoigne n’était pas évident, cela nous donne une bonne entame de championnat et on va d’autant plus en profiter que l’on ne joue pas le week-end prochain."