Arbitre:B. Federico.

Cartes jaunes:Henri, Delsanne, Piret, Castela, Mara Kissima.

Carte rouge:Kinet (52', 2j.)

Buts:Depotbecker (1-0, 37'), Legros, (1-1, 42', sur pen), Camargo (2-1, 60' sur pen), Manfredi (2-2, 78'), Bova (3-2, 85').

REBECQ:Vandermeulen, Depotbecker, Cordaro, Traore, Piret, Kouamé, Bova (90' Lufimbu), Delsanne, Camargo, Bailly (84' Debole), Henri

DISON:Rico-Garcia, Schillings, Castela, Legros, Demarteau, Mara Kissima, Leers (79' Courail), Godard (75' Akdim), Meunier, Manfredi, Clerbois.

C’est bien mal payés que les Rebecquois rentreront aux vestiaires à l’issue de la première période. En effet, si les hommes de Luigi Nasca ont très clairement mené les débats, en ouvrant la marque suite à une excellente combinaison, ponctuée par Depotbecker, c’est sur penalty, causé par une faute de main de Delsanne, que Dison, contre le cours du jeu, rétablira l’égalité.

Le début de seconde période fut quant à lui plus équilibré, jusqu’à l’heure de jeu, moment ou Rebecq bénéficiera, à son tour, d’un penalty, converti par Camargo. On pensait alors les Rebecquois partis tout droit vers la victoire, mais c’était sans compter sur le sursaut d’orgueil du Stade Disonais, qui égalisera sur coup de pied arrêté, par Manfredi. L’épilogue de cette rencontre interviendra à 5 minutes du terme, lorsque le portier rebecquois arrêtera un face-à-face. Sur la contre-attaque, et un mouvement étincelant, Rebecq, via Bova et une magnifique reprise de la tête, empochera ses trois premières unités de la saison.

«On a franchi un cap»

Une première victoire en championnat qui donne le ton et dont le coach Rebecquois Luigi Nasca était très fier. " Nous avons franchi un cap avec cette victoire. La saison passée, lorsqu’on était rejoints au score, on s’effondrait et jamais nous ne sortions victorieux d’une telle rencontre. Ce soir, on a démontré une grosse solidité défensive, malgré les deux buts encaissés sur phases arrêtées. Notre première mi-temps était d’un très bon niveau. On a construit équipe dans laquelle il y a plus de liens, où on parvient à hausser le rythme et à combiner efficacement. On peut être fier de cette victoire."

Les échos

Ce qu’on en pense: à nouveau du bon Rebecq

Si nous avions déjà eu un bon avant-goût du niveau de jeu proposé par Rebecq lors de leur rencontre (perdue) en Coupe de Belgique face à Meux, ce samedi soir, nous avons eu confirmation de cette belle impression. En effet, en alliant rigueur défensive, intensité dans les duels et combinaisons offensives tranchantes, la RUS a évolué. Et si tout n’était pas encore parfait face à Dison, à ce rythme-là, bon nombre de formations se casseront les dents face aux Rouge et Blanc.

«Une belle entrée en matière»

À l’issue de la rencontre, Christophe Kinet, qui aura suivi la quasi-totalité de la seconde période en tribunes, suite à son exclusion pour rouspétances, tenait à positiver le revers subi à Rebecq. " On a eu la balle du 2-3, avant de se faire punir sur le contre et concéder le 3-2. Il y a donc deux sentiments après ce match. La fierté d’une part. Pour une première sortie en championnat, mes gars ont clairement tenu la dragée haute à une des meilleures formations de la série. D’autre part, il y a un peu de frustrations, notamment quant à l’arbitrage, mais aussi en raison de nos occasions gâchées. Je garderais en mémoire la très bonne mentalité de mon groupe, qui aurait peut-être mérité de prendre un point."

Rebecq face aux promus !

Si dans leurs propos d’avant-match face à une équipe promue, les coaches mettent toujours en avant l’idée de la rencontre piège, face à une équipe qui n’a rien à perdre et qui évolue sans pression, nul doute que ce sentiment aura traversé l’esprit de Luigi Nasca. Alors que ses joueurs s’en sont bien sortis face à Dison, les Rebecquois enchaîneront leurs prochaines rencontres face à des équipes à peine arrivées dans la série, à savoir l’Union, Namur et Binche.

Les bulletins

Vandermeulen (8), Depotbecker (8), Cordaro (9), Traore (7), Piret (8), Kouamé (8), Bova (7,5), Henri (8), Delsanne (7,5), Camargo (8), Baill