Arbitre: M. Afifi.

Cartes jaunes:Brichant, Patris, Javorina, Michel, Butera.

Cartes rouges:Aarab (31’), Frisanco (46’).

But:Seggour (0-1, 72’).

RUTB:De Bie; Denayer, Patris, Javorina, Delhaye; Aarab, Michel, Garlito (79’ Butera); Leite (79’ Pierret), El Omari, Van Onsem (69’ Van Gestel).

BINCHE:Lahaye; Despontin, Michez, Frisanco; Brichant, Louagé, Franquin, Sampaoli, Arslan; Losacco (67’ Scohy), Seggour (72’ Diarra).

La déception était grande à Tubize ce samedi soir. Tombée face à un bloc binchois solide défensivement, la RUTB a eu toutes les peines du monde à se procurer des occasions dans ce premier match de championnat.

La tâche s’annonçait encore plus compliquée lorsque Aarab se voyait être exclu après 31 minutes de jeu dans un énième contact physique rugueux.

Les événements semblaient sourire à nouveau aux hommes de Bouhmidi lorsqu’au retour des vestiaires Leite se faisait accrocher dans le rectangle par Frisanco qui voyait à son tour rouge. À 10 contre 10, les Tubiziens avaient l’opportunité de passer devant au score. Malheureusement, le meilleur buteur de la précédente saison, Ismaël El Omari, voyait son envoi arrêté par Damien Lahaye.

Avec un bloc bas et des reconversions rapides, Binche attendait l’erreur pour punir l’équipe locale. C’est ce qui se passait lorsque Seggour, lancé en profondeur, ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque sur une de leurs rares occasions de la rencontre et devant le groupuscule de supporters binchois venu encourager les leurs.

Si les locaux poussaient jusqu’à la fin et auraient pu égaliser. C’est bien Binche qui repartait avec les trois points dans la poche.

Mohamed Bouhmidi, T1 tubizien ne cachait pas sa déception à l’issue de la rencontre."Ce premier match on devait le gagner. Je ne suis pas déçu envers mes joueurs. Je pense qu’ils ont donné le maximum. C’était un match très fermé et sur une erreur de notre part ils vont marquer. C’était le match piège, il faudra tourner le bouton directement. Ce n’est que le début, on prend une petite claque mais on va en tirer des enseignements."

Du côté de Binche, on peut parler d’une ouverture de campagne rêvée pour le coach Jean-Louis D’Acchille."On a vu que cette équipe de Tubize vise le Top 4. Ils ont énormément de qualités et on a vécu une pression énorme pendant les 20 premières minutes. La Coupe de Belgique nous a vraiment servi pour nous préparer avec des adversaires à chaque tour un peu plus forts. C’était le top de jouer Tubize d’entrée pour voir ce qu’est le très bon niveau de la D2."

Les bulletins des Tubiziens

De Bie (5), Delhaye (4), Patris (4), Garlito (5), Michel (6), Leite (5), Aarab (3), Denayer (4), Van Onsem (5), Javorina (5), El Omari (4).