Arbitre: M. Sakizci.

Cartes jaunes:Congosto, Scohy, Beaupain, Vanheukelom, Akhal, Debauque, Di Vrusa.

But:Cuche contre son camp (0-1, 34’).

MANAGE:Vanhecke; Mathieu (67’ Oztürk), Thibaut, Cuche (82’ Paquot), Debauque, Scohy, Papassarantis, Sebaihi (59’ Di Vrusa), Depril (67’ Laurent), Descotte, Diotallevi.

JODOIGNE: Argentino; Lallemand, Puttemans, Vanheukelom, Azzouzi, Mbolo Lutuako, Reuter (74’ Soriano), Congosto, Beaupain (92’ Gilles), Akhal, Cassange Nzimbu (89’ Muntuabu).

Costauds dans l’impact physique, véloces à souhait quand il s’agissait de partir en contre, les Brabançons, à la faveur d’un tir dévié de Congosto, ont rentabilisé leur premier rendez-vous de la saison au-delà des espérances. Un sentiment qui se lisait sur le visage du nouveau T1, Jérôme Terwagne:"Quand on a la chance de mener au score, c’est toujours plus facile de voir venir. J’ai apprécié notre manière de juguler les intentions de l’adversaire même si la fin de rencontre nous a valu quelques sueurs froides. De la qualité dans notre groupe, je savais qu’il y en avait mais je suis davantage rassuré sur le futur même si tous les déplacements seront compliqués, nous qui sommes habitués à évoluer sur une surface synthétique. Vu sous cet angle-là, ces points pris à l’extérieur comptent double (sic). Restons calmes et humbles mais autant nous mettre d’emblée dans une bonne spirale. Notre prochaine échéance s’assimile encore avec un test d’envergure car Mons n’a déjà rien caché à propos de ses ambitions."

Avec ou sans Argentino (19 ans) entre les perches? L’intéressé qui avait pris le relais de Loïc Bronckart (suspendu) a en tout cas répondu présent:"Cela fait plaisir d’avoir pu être partie prenante pour préserver les trois points mais j’ai encore beaucoup à apprendre. Plus que de rivalité, je préfère parler de saine concurrence et d’entente cordiale concernant le poste qui est le mien. Il y a une hiérarchie, je la respecterai en toutes circonstances", conclut Giuseppe, davantage ravi du bloc jaune, intransigeant du début à la fin d’un match engagé:"Il fallait bien ça pour avoir le dernier mot."