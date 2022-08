Seconde sortie et vrai test en Coupe de Belgique pour Nivelles à Oxaco

Après Oxaco, Hasselt (vendredi prochain) et le Royal IV (la TDM2 le 10/09) seront proposés aux Aclots toujours privés de Diop (fracture au poignet, out jusqu’en octobre) mais qui viennent de récupérer Mulumba. Un programme pour lequel le coach souhaite voir une montée en régime."On avance moins vite que prévu de par les absents. On n’est pas toujours 10 aux séances. Cela retarde un peu les choses bien que l’intensité y soit."

Les 54 points encaissés mercredi témoignent de la dureté défensive des Brabançons. Le jeune Clément Goffin (24 ans) dispute sa troisième saison à Nivelles (la seconde effective en raison du Covid). Il est l’un des piliers de cette défense. L’intérieur a progressé et gagné des minutes la saison dernière. Comme sur le terrain, il pense toujours en termes d’équipe avant de songer à lui:" Je pense qu’on peut viser la première moitié de tableau. Quand j’ai signé ici, c’était pour monter en D2 ou en tout cas pour essayer de monter. Je pense qu’on ne sera pas forcément meilleurs au plan individuel mais collectivement, ça pourrait être le cas."

Goffin sait ce qu’on attend de lui:" De l’intensité en défense, des rebonds, des contres et du travail de l’ombre. L’arrivée de Geordy Mulumba, sa capacité à jouer dos à l’anneau et à créer des espaces va redistribuer les cartes. Il y aura des espaces comme avec Carlo Di Francesco, un vrai poste 1 organisateur et capable de distiller des assists."