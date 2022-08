Emeline Duquenne en cheffe de meute

Présente aux Quinze Bonniers depuis sept bonnes années, l’ancienne Perwézienne aura un rôle important à jouer dans le renouveau de l’équipe."Cinq joueuses sont restées de la saison passée, ce qui est bien au niveau de l’expérience. Les quatre nouvelles auront le niveau pour jouer en D1 et on va compléter avec pas mal de jeunes venant de Chastre et ayant déjà joué avec nous. Quant à moi, on m’a demandé d’être capitaine. C’est un rôle que je ne connais pas trop mais je vais assez facilement vers les filles et Didier (Gelders, le président) voulait une ancienne. Ce sont de nouvelles choses à gérer mais je reste la même personne et j’ai tout autant envie de gagner pour rester en D1."

Car le principal objectif ne se situera pas ailleurs et il faudra mieux débuter qu’il y a un an afin d’éviter de tomber dans une spirale négative."Il y a eu beaucoup de départs, dont celui de Daphné Wertbrouck, et c’est difficile de refaire une équipe. Je pense que le maintien est jouable même si ce sera difficile. On commence déjà par un très gros match contre Gand et ce n’est pas ici qu’on doit d’office assurer notre sauvetage. D’autant que leur Superleague a joué ce vendredi et qu’elles auront des joueuses avec. Mais on va tout donner car l’équipe y est et on espère que ça fonctionnera."

André et Adens absentes, Michaël Verstraelen aura douze joueuses à sa disposition avec le concours de Franklemont-Michel et Engerisser de P1.