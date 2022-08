Christophe Kinet de retour en BW

Si Christophe Kinet s’est très peu exprimé au cours des dernières semaines à propos de son départ (soudain) de Jodoigne, son retour dans la jeune province était l’occasion pour lui de revenir sur son passage du côté de la Cabouse et surtout remettre les points sur les "i" quant à certains propos qui ont été tenus à son égard. " J’ai lu des choses à mon sujet qui étaient fausses et déplacées. Il est vrai que quelques jours avant que je ne quitte Jodoigne, j’avais fait une sortie dans la presse pour exprimer que je regrettais que certains joueurs donnent leur parole au club pour finalement aller voir ailleurs quelques jours plus tard. Lorsque j’ai quitté Jodoigne, on a voulu me mettre dans le même lot que ces joueurs que j’avais critiqué juste avant. Mais il ne faut pas se tromper, j’ai toujours été clair avec la direction jodoignoise. Nous avions un accord très simple quant au fait que je continuais au club à 100% mais que je me donnais le droit de réfléchir si un club d’une division supérieure faisait appel à moi. C’est ce qui s’est passé avec Dison. Le président et moi n’avons fait que respecter l’accord que nous avions, il a été très gentleman et je n’ai trahi personne."