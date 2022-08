On annonce sur le parcours les équipes hommes "Pro Team": Bingoal – Pauwels et Alpecin – Deceuninck, ainsi que six équipes "Continental" et la Lotto – Soudal U23. À noter la présence de Ludovic Robeet qui roulera à domicile et de l’ancien champion de Belgique Dries de Bondt.

Chez les dames, vous pourrez y apercevoir l’équipe "World Tour" Cofidis et dans les équipes "Continental": Bingoal WB Ladies, Proximus – Alphamotorhomes – Dolcini LVIV et Bingoal Casinno – Chevalmeire – Van Eyck Sport, ainsi que des dizaines de coureurs et coureuses individuels qui participeront à cette grande fête du cyclisme unique en Wallonie.

La Ville de Tubize a été sélectionnée pour cette première édition en raison de sa position stratégique, son dynamisme et sa facilité d’accès. Mais la raison tient aussi dans le fait que la ville accueille le siège fédéral de la Belgian Cycling,"Cette course, unique dans la région, est l’occasion pour les Tubiziens de se réunir et d’encourager un peloton élite, le tout dans une ambiance familiale et conviviale",se réjouit l’échevin des Sports de la Ville de Tubize, Walter Bassegio.

Ce sont d’abord les dames qui s’élanceront en fin de matinée (11h30) sur un circuit de 3 kilomètres à effectuer vingt fois pour une distance totale de 60 kilomètres. Les messieurs s’élanceront à 15h sur un circuit de 9,2 kilomètres à effectuer 17 fois.

Les deux courses traverseront la ville de Tubize, avec un départ Chaussée de Mons et une arrivée en plein centre-ville.

De nombreuses animations pour enfants et une Fan Zone sont prévues via la Fédération Cycliste Wallonie – Bruxelles qui propose une initiation vélo à travers un parcours d’agilité, mettant à disposition des vélos pour tous.

Une Fan Zone est prévue dès 11h30 chaussée de Mons et un parking est à disposition rue de l’industrie pour accueillir au mieux les visiteurs.

À ceux qui ne pourraient se déplacer, une retransmission en direct live sur Proximus TV (Pickx) est prévue.