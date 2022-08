Mbolo est déjà de retour à Jodoigne

Jeremy Mbolo et Jordan Fotso avaient décidé de quitter Jodoigne en cours de préparation. L’herbe n’est manifestement pas plus verte ailleurs puisque les deux joueurs sont déjà de retour."C’est une bonne chose pour le groupe et on est contents de les retrouver", se contente de préciser Jérôme Terwagne, un coach qui se dit"satisfait du déroulement de la préparation. Je suis content de ce qui a été mis en place pendant six semaines et on reste sur un amical à Jette (0-0) où l’on a montré de bonnes choses. Après, c’est la vérité du championnat qui compte et qui nous donnera des éléments d’information mais je suis confiant."