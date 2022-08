Le retour des courses cyclistes à Beauvechain

Trois courses sont planifiées: la catégorie Elites 3 et A avec 13 boucles de 5,76 km et un départ à 15h; la catégorie B aura 12 tours de 5,76 km à effectuer à 13h, alors que les catégories C et D auront 10 circuit de 5,76 km avec un départ à 13h01.