Victoire de Martin Oldenhove au Luxembourg

Sans oublier son titre de vice-champion du monde en duathlon au mois de juin dernier en Roumanie. " C’est une excellente saison", résume-t-il.

Samedi dernier, il s’est présenté au Wämper Triathlon dans le Nord du Grand-Duché du Luxembourg. Il a terminé en tête des juniors avec près de cinq minutes d’avance sur Julien De Bel, deuxième, lui aussi du NSTT. " J’ai gagné en juniors mais je termine deuxième de la course derrière Raphaël Michaux, du Racing Club de Bruxelles, jeune A de deux ans mon cadet. Nous sommes souvent ensemble. Nous avons couru beaucoup de triathlon ensemble. Généralement, on sort de l’eau en même temps, on reprend nos adversaires à vélo pour faire la différence à pied où nous avons un bon niveau", explique Martin Oldenhove.

Des chaussures carbone

Le schéma s’est répété samedi dernier au Luxembourg. " D’habitude, j’arrive à battre Raphaël en course à pied. Ici, je n’y suis pas arrivé. Il y avait pas mal de dénivelé. Sur le parcours en course à pied, il y avait deux boucles à franchir. La première partie montante était en asphalte, on redescendait dans les bois avec beaucoup de virage et un revêtement plus varié, constitué d’herbe, de terre. C’était un parcours moins rapide. Raphaël Michaux a fait la différence dès le début de la course à pied. Il avait opté pour des chaussures carbone, je n’avais pas fait ce choix. Cela explique en partie la différence", souligne Martin Oldenhove.

Championnat d’Europe de duathlon

Martin a encore une grosse épreuve à son programme, les championnats d’Europe de duathlon qui auront lieu en septembre à Bilbao en Espagne. " L’épreuve devrait être plus relevée que les championnats du monde où il y avait essentiellement des duathlètes européens. Les Espagnols, absents en Roumanie lors des championnats du monde seront cette fois bien présents. J’espère gagner mais je serais déjà content si je monte sur le podium", lance le triathlète rixensartois.