Un Walhinois au départ de l’UTMB: «Dire que mon premier trail, 19 km à Lasne, date de 2019»

"Plus jeune, j’ai fait du foot, beaucoup de VTT et de vélo sur route", répond-il lorsqu’on lui demande d’esquisser sa carte d’identité sportive."J’ai un peu freiné à cause de problèmes de dos. Puis, en 2019, mon épouse et moi avons essayé le trail, à Lasne donc. Nous avons aimé. Et de mon côté, je suis devenu de plus en plus assidu et j’ai augmenté les distances…"

La montagne est vite venue se greffer là-dessus. Il faut dire que plus jeune, il avait bouclé des Tours du Mont Blanc en randonnée avec son père. D’autres avec ses filles. "Je me souviens que dans un refuge, mon père m’avait montré une affiche de l’UTMB, reprend notre coureur.Il m’avait dit que ce que nous faisions en une semaine, certains le faisaient en courant en 24 heures. Je n’en croyais pas mes oreilles… Mais en attendant, l’envie de faire cette course était née…"

L’homme s’est donc préparé. Trois ou quatre sorties de course à pied par semaine, souvent en compagnie de ses potes du club Run Together de Chastre, plus du spinning en salle et quelques sorties à vélo. Il a également pas mal étudié l’aspect alimentation, très important sur un effort de ce type."Il faudra voir avec le sommeil,prévient-il. La première nuit, je sais que cela va bien se passer. Mon métier m’a préparé à cela. Par contre, vu qu’il y aura une deuxième nuit dehors, je m’interroge. Je pense que vers le centième kilomètre, je vais commencer à avoir des hallucinations. Il va falloir gérer cela aussi. En attendant, je vise les 40 heures d’effort. Surtout, j’espère avoir de bons moments en montagne, voir de belles choses, faire des belles rencontres…"

Et arriver intact, évidemment. Parce qu’une fois rentré des Alpes françaises, Laurent Amond sera déjà focus sur une autre grosse pièce de l’Ultra: la Diagonale des fous, sur l’Île de la Réunion en octobre. Un voyage d’autant plus grisant qu’il sera accompagné pour l’occasion de sa femme et de leurs deux filles qui, pour l’occasion, s’aligneront toutes les trois sur le 72 kilomètres…