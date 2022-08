Timothy Stevens remet le couvert à Jauche

Du côté des coureurs, les avis sont unanimes. Ils ont apprécié le retour des courses à Jauche."Des courses en cette période de l’année, c’est bien car fin août, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la main,indique Éric.Et puis, en semaine, c’est pas mal non plus même si, 17 heures, c’est un peu tôt pour ceux comme moi qui travaillent. Mais le parcours était sympa. Le retour de Folx-les-Caves, bien asphalté, est très roulant, c’est vraiment agréable. On ne peut que féliciter le Guidon Jauchois et les bénévoles. Si l’an prochain, c’est à 18 heures, par contre, ce sera bien mieux!"

Ce jeudi, ils étaient une dizaine de coureurs de plus que mardi, avec une centaine de coureurs élites et masters. Mais la comparaison se limite à cela puisque l’on n’a pas assisté à une longue course du peloton avec quelques attaques.

Dès le départ, à l’entrée du RAVeL, six coureurs se sont extirpés du peloton, bientôt rejoints par une poignée de renforts. La course était jouée. Derrière, il y a bien eu quelques tentatives au sein du peloton pour rejoindre l’avant mais il n’en a rien été. Et sur le final, l’ancien professionnel Timothy Stevens a une nouvelle fois imposé sa puissance pour régler ses adversaires.

Du côté des organisateurs, c’est la satisfaction d’avoir retrouvé les courses pour animer le village. La difficulté de devoir changer le tracé en dernière minute et d’utiliser exceptionnellement le RAVeL a été bien négociée, avec une sécurisation complète appréciée. À souligner l’excellent travail des signaleurs mis à contribution par des usagers pas toujours très patients.