P3D : Mont-Saint-André est toujours là

"Ces dernières semaines ont été compliquées car on doit reformer une équipe et il nous manque encore des joueurs, explique le défenseur, Pierre Scherrens.Ce n’était que notre troisième match, après la Coupe du Brabant et un amical, et il y a donc encore pas mal de cafouillage. Mais par rapport au noyau dont on dispose désormais, on espère quand même viser les quatre ou cinq premières places. Il y a déjà eu des surprises avec les défaites d’Huppaye et de Mélin, donc tout est possible."