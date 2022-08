Ophain avait battu le Léo B la saison dernière."Nous étions bien en place et on va surtout essayer de confirmer notre premier succès face à une bête blessée qui a pris un 9-0 à Waterloo,souligne Michaël Ervier (T1). Je ne me fie d’ailleurs pas à leur premier résultat, je m’en méfie et j’espère que mon équipe sera en forme!"

Clabecq

Le groupe s’est rassuré en gagnant d’entrée de jeu."Ixelles était renforcé par quatre joueurs de P1 mais on s’est battus quand on a été en difficulté en seconde période,apprécie Luigi Bruno (T1).Ganshoren sera un déplacement sur synthétique mais on a les qualités pour rivaliser et déjà les mettre à six points."

Braine-Waterloo

L’AFC devra proposer un autre visage à Ixelles."Chez eux, sur synthétique, ils prendront plus de points, estime Fabrice Deman (T1).Avec deux buts encaissés à la fin, ils ont quand même tenu le choc contre Clabecq. Nous sortons d’un résultat négatif en plus de la manière et il faut éviter une seconde défaite."

Genappe B

Réaction attendue après la claque reçue à Etterbeek."Nivelles est en confiance malgré sa défaite et aura à cœur de faire un gros match car presque tous mes anciens joueurs sont là-bas, prévient Gary Illegems (T1).On devra être prêts à gérer ça et effacer les erreurs du match précédent pour prendre trois points à la maison."

Nivelles B

Il faudra soigner la finition qui a fait défaut face à Ittre."On n’a joué qu’une mi-temps et même là, on a eu plus d’occasions, analyse Cédric Musette (T1).Le positif est de ne perdre que 2-1 en prestant mal. Genappe est déjà un match crucial face à un adversaire qui doit se remobiliser car celui qui perd aura 0/6."

Ittre

Ittre sort d’un succès sur le fil à Nivelles."Il y a encore des choses à régler et le but est de monter en puissance, note Gaëtan Sempoux (T1). J’ai été surpris de voir Villers battre Ganshoren mais je ne connais pas bien l’équipe. À nous de concrétiser ce qu’on doit faire pour encore prendre les trois points."

Villers B

Le joli résultat contre Auderghem demandera confirmation à Ittre."Un match pas facile face à une équipe expérimentée et qui aura l’avantage du terrain, mais on espère pouvoir faire jeu égal avec eux et on jouera de toute façon libéré après notre première victoire", note Frédéric Vandekerkhoven (T1).

Waterloo Lion’s

Premier leader de la saison, samedi dernier après le 0-5 au Racing White, l’équipe est déjà au repos forcé."On est bien et ça aurait été bien de pouvoir enchaîner pour la confiance, indique Alain Nzanza (T1).Un amical est prévu samedi contre Berchem afin que les gamins restent occupés."