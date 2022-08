P2B: Et si Saintes venait déjouer tous les pronostics?

«Il y a de la qualité à Saintes»

À 30 ans, Ibrahim fait partie des valeurs sûres de l’effectif de Dorian Nizot."Quelle différence par rapport à mon dernier passage ici, souffle le défenseur.Je connais la moitié des joueurs présents dans le noyau et je peux assurer qu’il y a de la qualité à Saintes. Il y a de l’expérience dans notre groupe, et pas seulement en termes de maturité, mais surtout au niveau du football proposé. On est beaucoup à arriver de l’autre série de deuxième provinciale, la série bruxelloise au football différent, mais celui de la série B nous convient aussi très bien."

Et si le gros point noir de Saintes se trouvait ailleurs, au niveau de son terrain?"On peut difficilement dire le contraire et heureusement qu’on disputera certains matches en déplacement sur synthétique. Si j’ai bien compté, il y en aura six. Maintenant, je ne dirai pas que Saintes sera meilleur en déplacement qu’à domicile car nous possédons aussi des guerriers et des joueurs physiques."

On a déjà pu s’en rendre compte dimanche dernier à Ophain, sur un terrain en herbe où les Saintois se sont plutôt bien tirés d’affaire en partageant l’enjeu."On savait qu’Ophain avait bien recruté et on s’attendait à un bon match. C’est ce qui s’est passé avec deux belles équipes face à face."

À entendre Ibrahim Diaz Requejo, il faudra tenir compte de Saintes cette saison."On parle beaucoup d’Auderghem et de Waterloo, on ne nous attend pas, mais on veut jouer le Top 3, sans le crier trop fort. Avec ce qui a été mis en place, disputer le tour final est un minimum."

Dimanche, Saintes reçoit Rixensart."On enchaîne avec une autre belle équipe, puis ce sera Auderghem. On verra ce que cela donne."

Bon à savoir en P2B

L’œil du capi, Éric Ferreira (ES Braine)

Éric Ferreira est capitaine de l’ES Braine. Son équipe reste sur un partage devant Waterloo,"un très bon résultat. On voulait bien commencer la saison et ne pas perdre ce premier match et l’objectif est atteint. On a pourtant joué avec des Pampers en première mi-temps avant que le coach ne nous réveille et même à dix après l’exclusion de Delestienne, on a fait ce qu’il fallait."

Après une dernière saison difficile et une descente en P2, ce premier résultat positif fait du bien au moral."On n’a pas l’ambition de remonter, juste de se sauver et de vivre une bonne saison dans le côté gauche du classement. Le principal est de reformer le groupe perdu la saison dernière et c’est ce qui se passe pour le moment. On possède un groupe soudé qui retrouve les couleurs qu’il avait il y a deux ou trois ans. On se rend maintenant à Limal, une équipe qui possède beaucoup de caractère et d’expérience, pour y faire un bon résultat."

Limal – ES Braine: 2, Chastre – Braine B: X; Waterloo – Ophain: 2; La Hulpe – Jodoigne: 2; Stéphanois – Lasne-Ohain B: 2; Nivelles – Villers: 2; Rebecq B – Auderghem: 1; Saintes – Rixensart: 1.

Frédéric Balan retrouve Nivelles

Villers qui se déplace à Nivelles est un match particulier pour Frédéric Balan."C’est à Nivelles que j’ai effectué mes premiers pas comme entraîneur en BW, se souvient le coach de Villers.C’était entre 2008 et 2011 et je garde un excellent souvenir de mon passage là-bas, trois saisons en P2 ou nous avons chaque fois atteint notre objectif de maintien dans une série qui comptait encore les clubs flamands et qui était plus forte qu’aujourd’hui."

Villers a bien commencé son championnat, Nivelles pas."Le championnat a repris trop tôt et cela reste indécis. Je m’attends à un match compliqué chez une équipe qui voudra se relever de sa première défaite."

L’analyse

Même s’il est beaucoup trop tôt pour tirer le moindre enseignement du début de championnat, force est de constater que cette P2B version 2022-2023 sera bien serrée comme annoncé. Seules quatre équipes se sont imposées le week-end dernier pendant que plusieurs favoris se neutralisaient. Waterloo a partagé l’enjeu à l’ES Braine qui semble avoir digéré sa descente, Auderghem s’est fait surprendre à domicile devant Chastre alors qu’on a déjà eu droit à un bon match d’hommes entre Ophain et une équipe de Saintes qui prouve déjà qu’il faudra compter sur elle. De leur côté, Villers, Rixensart et Braine B ont fait honneur à leur rang. Mais nous n’avons joué que 90 minutes…