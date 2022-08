Des stages de haut niveau supervisés par des noms connus dans le coaching régional et national : les frères Ibens, Chekaba, François, Angillis, Dooms, Van Peteghem et les frères Muylaert. "Vu nos contacts et nos échanges avec les clubs de Manresa, Séville, Gérone ou Malaga, je pense qu’on est crédible sur la Costa Brava. On est bien accueilli et respecté. On a joué un match contre une sélection d’un camp d’élite de Badalone, on a terminé à +17. Ici à la Toussaint, une sélection U13 du BasketHall55 affrontera amicalement des sélections du Barça et de Badalone", explique Olivier Goossens.

Outre ses activités de stage, d’académie et en plus du terrain de 3x3 utilisé toute la saison à Beersel pour du spécifique, le B55 c’est aussi un club le Friendly Bulls55 qui évolue en Régionale 2 à Ixelles. Le club compte deux équipes par catégorie d’âge et puis que des équipes régionales à partir des U15, soit un total d’environ 200 joueurs. Le président a souhaité faire un pas de côté au niveau du coaching seniors pour mieux se consacrer à la formation. "On a eu beaucoup d’inscriptions et tous nos plateaux sont remplis. Je suis fier de dire que 90 % de mes gamins sont formés à Ixelles."

Olivier Goossens a remis les clefs du coaching de l’équipe Seniors R2 dans les mains expertes de Boualem Chekaba (ex-Uccle Europe). "Boualem, c’est un passionné comme moi. Il coordonne les équipes U18, U21, P1 et R2. On reste dans la philosophie à la Steve Ibens, soit un basket très agressif en défense où il faut jouer ses options en attaque. On a gardé trois jeunes, tout le restant du noyau est nouveau. Ce sera une année de transition mais j’aimerais tout de même accrocher les play-off."