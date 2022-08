Ophain

Van Rode et Molinaro sont en vacances et ne seront pas du déplacement à Waterloo.

Saintes

Melchior souffre d’une contracture à la cuisse. Da Silva est en vacances. Ils ne seront pas là contre Rixensart.

Rixensart

Le noyau est au complet pour le déplacement à Saintes,"une équipe qui s’est bien renforcée mais dont le terrain est compliqué à jouer", prévient le coach.

SC Jodoigne

Marchal est blessé, Trolin suspendu et Fortemps incertain. Ginion, Bruno et Calloens sont de retour pour le déplacement à La Hulpe,"une des équipes qui a gagné et qui sera en confiance", avance Martin Dehut.

ES Braine

Le noyau est au complet pour le déplacement de samedi soir à Limal.

Wavre-Limal

Lefebvre est blessé et se retrouve incertain. Ballieux et Nicaise sont de retour pour la réception de l’ES Braine.

Waterloo

Weynants s’est blessé au genou dimanche dernier et ne devrait pas savoir jouer contre Ophain. Le staff attend d’en savoir plus sur son état physique. Godart et Gruslet reprennent cette semaine.

Auderghem

Pas de Porton ni de Van Hole pour le déplacement à Rebecq B alors que Hasevoet est incertain.

Chastre

Faidherbe était laissé au repos en début de semaine et sa participation au match de samedi contre Braine B reste incertaine. Amato n’est pas encore prêt.

Villers

Nowak, Remue et Courtain pourraient rentrer en ligne de compte pour le déplacement à Nivelles. Pas Pierot qui a seulement repris la course.

La Hulpe

Kabeya sera suspendu pour la visite de Jodoigne. Ce sera le seul absent.

Lasne-Ohain B

Pour le déplacement à Stéphanois, les absents seront nombreux. Chabotier sera peut être de retour.

Nivelles

Michel est douteux et Francisco de retour pour la réception de Villers. Arnaud Spreutels, un joueur du RCS Brainois, est en passe d’être affilié. "En espérant que mes joueurs aient retiré le Pampers qu’ils avaient dimanche dernier à Braine", lance Patrick Longfils.

Braine B

Lambert et Delph sont blessés et ne joueront pas samedi soir à Chastre.

Stéphanois

Pour recevoir Lasne-Ohain B,"un opposant direct dans le championnat", observe Rénald Pansaerts, Blavier sera le seul absent."On est déçus de notre première défaite et on doit se reprendre."S.B.