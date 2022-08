Le Brainois Luka Broccolo s’impose à Wenduyne

Le Brainois est monté de classement, de E4 à D2, suite à ses excellentes prestations la saison dernière. " J’ai gagné mon premier tournoi à Couillet la saison dernière. J’y participais en E4-E6. J’ai moins gagné ensuite mais je me suis aligné dans des séries supérieures, avec des RE0 et des joueurs classés D", indique-t-il.

Il a terminé troisième du championnat provincial en série E. " Je me suis qualifié pour la phase finale du championnat de Belgique en simple. J’ai participé au championnat de Belgique cadets en double avec Thibault Guelton", poursuit le jeune pongiste, qui fêtera ses 14 ans le 4 septembre prochain.

En P3 cette saison

Il ne manque pas d’ambition à l’aube de la nouvelle saison: " J’aimerais bien monter C6, voire C4 ou C2 si tout se passe bien. Avec Braine-l’Alleud, j’ai joué les interclubs en provinciale 5 la saison dernière. Cette année, je vais joueur en provinciale 3 et pour dépanner, en provinciale 2 de temps en temps. J’espère aussi me qualifier pour les championnats de Belgique en série D et gagner le plus de matches possibles lors de ceux-ci."

Il s’entraîne trois fois par semaine. " Il faut y ajouter l’interclubs et parfois un tournoi."

Il est venu au tennis de table suite à une participation à un stage. " Au début, je jouais au football. Je suis venu au tennis de table ensuite. J’ai fait les deux sports simultanément. Les entraînements ont eu lieu en même temps. J’ai dû faire un choix. J’ai opté pour le tennis de table."