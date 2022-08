Grand Raid et Chouffe au menu

En Belgique, les adeptes de longues distances avaient droit au Chouffe Marathon. Le Guibertin Maxime Dony prenait part aux 85 kilomètres qu’il termine à la cinquième position en quatre heures pile. "Il y avait un gros niveau, on a vécu un départ très rapide et l’enchaînement des côtes m’a rendu la vie difficile. Après 30 km, je tire la langue et je perds une minute sur la tête de course. j’essaye de continuer à y croire et ça finit par payer car je recolle la tête après environ 55 km. On formera un bon groupe de 5 jusqu’à la dernière difficulté où un mauvais placement, et quelques cartouches en moins, il ne faut pas se le cacher, me feront perdre le contact à trois bornes de l’arrivée."