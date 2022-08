Un jeune Genappien en sélection régionale

Le jeune homme a joué au petit-milieu. " C’est la place que j’occupe le plus souvent avec Genappe. Je joue parfois au grand-milieu. C’est Arnaud Corbisier, le coach, qui décide."

Clément Degauquier a été plongé très vite dans le milieu ballant. " Mon papa (Nicolas) joue en régionale 1 à Genappe. Je suis donc sur les ballodromes depuis que je suis tout petit. C’est en le suivant que j’ai apprécié le sport. Je connais donc bien les règles. Je plante les chasses à domicile pour l’équipe de mon papa."

L’équipe de Genappe est actuellement troisième en série C derrière Aisemont et Pironchamps. Il y a sept équipes dans la série. " On joue assez souvent en match. Par contre, nous n’avons pas d’entraînement."

Ce qui ne le chagrine pas. " Je vais au ballodrome quand papa est libre pour m’entraîner. Il m’envoie des balles pour la frappe et je m’entraîne aussi à livrer."

La balle pelote n’est toutefois pas le sport favori du jeune joueur. " Je privilégie le football, c’est ma passion préférée. La balle pelote vient après le football", lance-t-il.

Il évoluait la saison dernière en U10 au FC Genappe. " Je vais avoir dix ans en décembre. La saison dernière, nous nous sommes hissés en finale de la Coupe de Brabant. La saison qui vient, je serai en U11 provinciaux. Je joue à l’aile gauche."

Son équipe favorite n’est pas belge. " C’est le Paris Saint-Germain. Mes idoles sont Mbappé et Neymar, ainsi que Ronaldo de Manchester United. Au niveau belge, c’est Kevin De Bruyne."

Clément a participé à un entraînement au centre national de Tubize. " Les joueurs de l’équipe nationale s’entraînaient sur un autre terrain, de l’autre côté de la buvette. On ne les voyait pas."

Il va entrer en cinquième primaire à l’école communale de Bousval où sa maman est institutrice. " J’arrive à gérer les entraînements et l’école. Je m’organise", lance-t-il encore.