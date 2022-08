Maxime Vandermeulen, un gardien qui rassure à Rebecq

Ces manquements ne seront plus que probablement plus que de l’histoire ancienne à en croire Maxime Vandermeulen, le nouveau gardien du club. " Je pense que l’arrivée de profils comme Jordan Henri, Valentin Kouamé, et de garçons comme moi, va amener d’une part de l’expérience mais surtout du caractère. Pour ma part, je reste fidèle à moi-même tant sûr, qu’en dehors du terrain. J’aime être un leader et être un moteur pour mes coéquipiers. Nous avons au sein du groupe quelques joueurs avec de grosses personnalités et des gros caractères, et c’est très important car dans notre série, il ne suffit pas de juste bien savoir joueur au foot. Il faut aussi être capable de remporter des batailles."

C’est avec entrain et confiance que Maxime Vandermeulen, à quelques jours de la reprise, fait le bilan de la préparation rebecquoise. " On a clairement sur papier une très bonne équipe. Avec énormément de qualités offensives, et un bon équilibre défensif. Il faut maintenant faire en sorte que ces qualités se manifestent sur l’ensemble de la saison. La préparation a été bonne, avec déjà une première mi-temps de référence face à Meux. On a vu de quoi nous étions capables, on doit maintenir ce niveau et cette exigence durant les 34 rencontres à venir."