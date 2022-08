Pour lui, les bons résultats se sont multipliés, comme récemment une seconde place à Rumst avec, dans la foulée, de bonnes sélections pour des épreuves de prestige. Ainsi, voici une quinzaine de jours, avec son club Team Geo-Therm Carbonbike Marchovelette, il a pris part au Tour de l’Ain, l’une des plus importantes épreuves par étapes pour les coureurs de sa catégorie.

Une épreuve organisée sur des parcours assez vallonnés, forcément bien plus difficiles que ce que l’on retrouve chez nous, où il a vécu une belle expérience."Le Tour de l’Ain, c’était génial, incroyable même. Le niveau de la course était vraiment relevé et les étapes compliquées. Après la première étape, cela allait encore mais en fin de tour, les jambes piquaient pas mal."

C’était aussi l’occasion de rouler là où les pros, dans la foulée, se disputaient eux aussi la victoire. Forcément, pour un coureur plutôt typé routier-sprinter, une course par étapes vallonnée n’est pas l’idéal, mais l’opportunité était juste énorme.

Dans la foulée, Max Dewit a été approché par la FCWB pour prendre part sous les couleurs du Team Wallonie au Tour de Flandre Occidentale, l’une des plus célèbre course cadet en Belgique."Un moment incroyable. Nous avons été pris en charge du début à la fin. On a logé à l’hôtel, on avait tout pour bien faire ! On y mangeait, on y était massé, on a vécu une vie de coureur professionnel pendant toute la durée du tour."

Et les résultats sont positifs."J’ai pu atteindre deux fois le Top 10 sur les deux premières étapes. Ensuite, le contre-la-montre était un peu plus compliqué pour moi et j’avoue avoir eu du mal. Le dernier jour, cela n’allait pas, l’étape ne me convenait pas. J’ai abandonné mais à l’heure du bilan, je ne retiens que du positif."

À présent, Maxime se focalise sur la fin de la saison."Je vais tenter de gagner un maximum de courses en me rendant sur des épreuves aux quatre coins du pays. Il restera alors l’une ou l’autre sélection, mais pas avant le mois d’octobre."