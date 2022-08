Le tournoi de La Raquette a toujours la cote

Comme pour la plupart des tournois organisés au TC La Raquette, celui des simples a affiché complet. Avec 662 inscrits, dont 130 joueurs du club, le tournoi comptabilise pourtant une centaine de participants en moins par rapport à 2021. Un choix de la part d’Éliane Monfils, qui constate que le succès est au rendez-vous et que, pour permettre un bon déroulement du tournoi, mieux vaut limiter les places."L’année dernière, avec la multiplication des catégories, c’était très difficile d’organiser le tournoi avec des horaires corrects. C’est ça la difficulté d’un tournoi. Cette année, c’est bien assez. Je me dis même que je limiterais le nombre d’inscrits à 600 personnes l’année prochaine."

Mais moins de participants ne signifie pas que la qualité n’est pas là. Comme à son habitude, le tournoi a attiré son lot de bons joueurs."On a un magnifique tableau en M1. Et comme il y a toujours du monde pour voir les beaux matchs, je pense que les M1 aiment bien venir et sentir l’ambiance."

Un succès total pour le tournoi donc, qui s’est clôturé par une belle victoire 6/2 6/3 de Clément Geens (777e Belge) face à Guillaume Dermiens (442e Belge).

Pour l’amour du club

Un tournoi de tennis, c’est aussi beaucoup d’organisation. Cette année, Éliane Monfils a pu compter sur deux jeunes du club, Esteban Dewindt (C30.4, 14 ans) et Alexandre de Hontheim (C30.5, 15 ans). Les deux jeunes tennismen et amis depuis toujours font partie du club. Ils étaient adversaires en huitième de finale en M6 et c’est finalement Alexandre qui atteindra les quarts.

Mais ce n’est pas forcément sur le terrain qu’Esteban et Alexandre sont devenus les mascottes du club. Dans l’idée de s’impliquer encore plus, ils ont décidé de s’occuper de la maintenance durant toute la compétition, au point de recevoir des tee-shirts personnalisés à leur effigie."Ils sont venus toute la semaine du matin au soir nous aider. Ils n’ont pas arrêté tout en jouant le tournoi. Ce sont des vrais clubman", lance Éliane Monfils.

Tous les petits boulots du tournoi étaient pour eux." On a préparé les welcome packs, mais nous avons aussi arbitré, arrosé les terrains, passé un coup de brosse sur les lignes, etc. On a fait un peu de tout, explique Esteban.On est là toute la journée, ça nous plaît et on est dans un club qu’on aime."

Ils sont devenus les "stars" du tournoi, ce qui a créé un engouement autour d’eux lors de la compétition."Les gens nous ont même demandé d’être ramasseurs de balle pour la finale. D’habitude on ne le fait pas mais dans ce cas-ci, c’est amusant de rentrer dans le délire", ajoute Alexandre.

Enjoués par leur semaine, les deux amis comptent bien continuer à aider le club par la suite. Une belle occasion de montrer que le sport, c’est aussi tous les acteurs qui travaillent en dehors du terrain.