«La préparation a bien été faite à Jodoigne»

Un adversaire que le dernier rempart de la Cabouse ne connaît pas."Ce sera le cas de la plupart des équipes que nous allons rencontrer cette saison puisque nous avons changé de série mais on n’a pas peur de ce qui nous attend et j’attends de voir."

«Tout le monde est prêt»

Il n’est pas le seul à se demander ce que vaudra le Jodoigne cuvée 2022-2023 en D3A."Une certitude, tout le monde est prêt, assure le garçon, qui entame sa troisième saison chez les Canaris.Il a fallu un peu de temps pour que tout se mette en place et trouver nos automatismes, surtout après l’arrivée du nouvel entraîneur. Il a fallu vite passer à autre chose et se concentrer sur nos objectifs mais tout tourne bien et le groupe a bien progressé. La préparation a bien été faite."

Et de façon différente puisque la saison dernière, les cinq tours passés en Coupe de Belgique avaient changé les choses et coûté des points en début de championnat."Ici, on a pu vite se concentrer sur le championnat."

La confiance est de mise."Quand je regarde devant moi, je possède une bonne défense, renforcée. Comme le milieu de terrain. Maintenant, on verra en championnat si Jodoigne est plus fort que la saison dernière."

Dimanche, c’est Giuseppe Argentino qui enfilera les gants à Manage."On s’entend bien. Avoir une doublure comme Pépé est agréable. Il y a de la complicité entre nous, je l’aide quand je peux et il écoute les conseils."