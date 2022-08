" En l’absence de Jérôme Zech, nous espérions prendre un point. Mais, nous avons livré énormément de mauvaises", indiquait Cédric Evrard, capitaine à Tourinnes-la-Grosse. Les Tourinnois ont fait meilleure figure le lendemain contre Ciney A, deuxième. " On retrouvait Laurent Tricot au grand-milieu. Il a fait une terrible lutte. Nous avons mené 4-1 avant de perdre six jeux d’affilée. On a pris le point à 5-10. L’objectif était atteint", indiquait encore Cédric Evrard.

Pécrot (régionale 2D) a offert une excellente résistance à Crupet, leader de la série. " Nous sommes battus 8-13 mais nous aurions pu mieux. Au repos, c’était 5-7. À deux reprises à 40 partout, l’arbitre a commis une erreur. Du coup, au lieu d’égaliser, nous étions toujours menés. Nous perdons par cinq jeux d’écart mais il n’y avait que cinq "quinze" de différence", analysait Francis Vanbever, le président de Pécrot. Dimanche, l’équipe a confirmé sa bonne forme en allant s’imposer 2-13 à Mesnil-Saint-Blaise. " Nous avons très bien joué contre une équipe amorphe."

Mercredi dernier, les Brabançons avaient poursuivi le match arrêté à Beuzet à 11-5. " Nous avons perdu le jeu d’entrée (12-5) mais avons ensuite pris le sixième jeu et le point."

En régionale 3C, Ottignies s’est incliné 13-7 à Saint-Marc. Cela ne modifie pas le classement, les Ottintois sont troisièmes, ils disputeront le tour final.

Bousval s’est imposé 5-13 à Grand-Leez. " Nous menions 1-7 au repos. Stéphane Mottet, le meilleur des visités, n’a pas joué. Il a arbitré le match. Nous avons eu un petit creux à la reprise (3-7), mais dans l’ensemble, on peut être satisfait de notre prestation. Nous avons seulement livré deux mauvaises", soulignait Michaël Denuit, le président de Bousval.