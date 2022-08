Deux nouveaux titres pour ServiPools DTRacing

Un titre ne vient jamais seul puisque le Nivellois Fred Wilmet est lui aussi devenu champion provincial Namur/Brabant Wallon/Luxembourg/Liège en EDH à Clermont Walcourt dans sa catégorie. Ajoutez à cela la victoire du Prewézien Frédéric Jacob à Thuin en EDH où Fred Wilmet avait pris la troisième place, bien aidé par le travail de Jawad et Robin, on retrouve une confiance démultipliée au sein de l’équipe."On a atteint plus de 50 podiums et cela n’arrête pas. De quoi motiver pour la fin de saison et cela débutera dès ce mardi en fin de journée à Jauche où l’on espère que la roue continuera à tourner pour nos coureurs."