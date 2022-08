C’est avec une grande impatience qu’il attend de pouvoir réentamer un nouveau chapitre, tant il est convaincu que cette saison pourrait être la bonne pour la RUTB. " On vient d’une première saison post-fusion durant laquelle on savait qu’il nous faudrait travailler dur que pour faire prendre la mayonnaise. Et si on a déjà réalisé un superbe parcours la saison passée, on va maintenant pouvoir récolter les fruits de ce travail. On a conservé la quasi-totalité du noyau, tout en se renforçant à des postes clés. On est très clairement plus compétitifs et davantage prêts pour l’entame du championnat qu’il y a douze mois."

On l’aura donc bien compris, c’est avec beaucoup de positivisme et d’enthousiasme que Thomas De Bie, au même titre que ses partenaires, entend lancer la saison ce samedi soir au Leburton face à Binche, club fraîchement promu en D2 ACFF.

«Notre défense sera une des clés du succès»

" On a réalisé une excellente préparation, durant laquelle l’ensemble des renforts ont pu s’intégrer. Nous sommes très solides défensivement, et ce sera certainement une des clés du succès. On monte en puissance au fil des rencontres et quand j’analyse les rencontres depuis ma ligne de but, je vois qu’on combine très bien, que c’est fluide et que les joueurs se trouvent facilement. Si nous avons toujours su marquer assez facilement ces derniers mois, c’est au niveau défensif qu’il nous restait quelques détails à peaufiner. Je pense que c’est maintenant chose faite."