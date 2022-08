À Braine, Mwaso commencera le championnat

Le gardien bruxellois Christian Mwaso (32 ans) que l’on avait découvert à quelques reprises la saison dernière, entamera donc cette nouvelle campagne comme titulaire."Christian a disputé quasi tous les matches de préparation. Il a de bonnes qualités sur le plan technique et il est fort sur sa ligne. Il doit encore travailler son jeu au pied mais il progresse et s’applique."

Le rôle du gardien et de sa défense sera prépondérant pour une équipe qui encaissait beaucoup trop la saison dernière."Pour l’instant, on continue à prendre des buts chaque fois évitables mais on essaye de mettre des choses en place tant avec nos défenseurs qu’avec Christian, afin d’éviter les prises de risque et garder le zéro derrière le plus longtemps possible."

Ancien joueur de Braine du temps de Philippe Saint-Jean, le Waterlootois Cédric Belin se dit confiant pour la reprise du championnat." J’ai quitté Charleroi parce que c’était trop lourd de coupler les trajets avec mon boulot d’enseignant, et j’ai retrouvé un certain confort de vie dans un club ambitieux avec un comité sympa et de chouettes coaches. L’équipe est de plus en plus en place, on sort d’un bon match à Rebecq, et on va essayer de prendre un maximum de points lors des 4-5 premiers matches."

Un dernier amical a lieu ce mardi à 19h30 contre Ganshoren. Le championnat, quant à lui, reprendra ses droits dimanche après-midi au stade Gaston Reiff face à Tamines.