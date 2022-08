Zakary Lognard s’impose au sprint à Lerrines

C’est donc un écrémage par l’arrière qui est constaté et encore, la majorité des coureurs resteront au sein de ce peloton qui, s’il y a bien eu quelques tentatives, n’a jamais réellement vu des échappées se dessiner.

Dans le peloton, seul représentant de sa formation du CC Chevigny, Aurélien Lejeune se sent en forme."Voilà trois semaines que mon papa a repris en main mes entraînements et je sens que cela commence à porter déjà ses fruits. Je me sentais bien, voire même le meilleur du peloton, c’est pourquoi j’ai tenté cinq ou six fois de m’échapper mais cela n’a jamais fonctionné. J’ai donc décidé de me calmer sur la fin pour jouer ma chance au sprint."

Car le peloton va jouer la victoire dans l’emballage final."J’étais très bien placé, en troisième position mais le gars en tête du peloton a lancé le sprint à 500 mètres de la ligne, ce qui est vraiment très loin. J’ai vu que cela bougeait aussi sur ma gauche, je n’ai donc pas eu d’autre choix que de lancer mon sprint, moi aussi… Mais voilà, il restait 400 mètres et c’est loin. J’ai cru cependant à la victoire mais dans les cinquante derniers mètres, deux concurrents m’ont remonté…"

C’est un autre wallon, Zakary Lognard (VC Ardennes) qui l’emporte devant Fabian Sprimont. Aurélien Lejeune, citoyen de Wellin, monte sur la troisième marche du podium.

Le classement

1. Zakary Lognard, 2. Fabian Sprimont, 3. Aurélien Lejeune, 4. Sybren Stockx, 5. Sylvain Fievez, 6. Louis Marx, 7. Guillaume Adam, 8. Gaspard Kets, 9. Nicolas Bastin, 10. Juul Hendrikx, 11. Mattéo Mouton, 12. Yanis Dubois, 13. Adélien Bortels, 14. Lucien Dandoit, 15. Raphaël Cawez, 16. Elian-Eden Hermans, 17. Kamiel Hannes, 18. Victor Lafarque, 19. Aitor Lelie, 20. Mathéo Gaspard.