Succès de Villers et Braine B

Après une première mi-temps relativement dominée par le Stéphanois, Villers a repris du poil de la bête."C’était un match que je craignais puisque le stéphanois sort d’un titre de champion. Ils avaient le vent en poupe et le score à la mi-temps a confirmé mes craintes. Nous avons été absents en première mi-temps et puis après la pause les joueurs ont eu une très belle réaction, notamment grâce à deux changements gagnants", explique Frédéric Balan (T1).

Un peu de déception pour l’entraineur du Stéphanois Rénald Pansaerts, qui considère qu’il y avait peut-être mieux à faire."D’après mon opinion et celui de la majorité des spectateurs présents, nous étions supérieurs dans le jeu. Le problème est qu’on a eu un moment de flottement pendant 15 minutes après la mi-temps, ce qui a été fatal pour nous. Si l’on regarde cette rencontre dans son ensemble, c’était un affrontement entre la jeunesse et l’expérience, et cette fois-ci l’expérience a gagné. Même si je suis déçu du score, je dois dire que l’équipe a quand même bien géré dans la globalité."

Braine B – CS Nivellois 4-0

Les buts: Kimbaloula (1-0 et 2-0, 2' et 12'), Gosselin (3-0, 53'), Derwa (4-0, 67').

Un début de saison quasiment parfait pour Braine."Dès le début du match, nous avons pris directement l’adversaire à la gorge. On a essayé d’imposer notre rythme et ça a payé puisqu’on marque rapidement deux buts. À ce moment-là, le match était plié, même si on a commencé à moins bien joué bizarrement. Mais nous avons repris le contrôle en deuxième mi-temps", indique Axel Smeets (T1).

Une défaite assez logique selon l’entraîneur nivellois Patrick Longfils."Braine a bien su profiter de nos lacunes en première mi-temps. Après, sans vouloir trop me plaindre, le référé joue un mauvais rôle sur les deux premiers buts. Mais dans tous les cas Braine a été supérieur. Les gamins ont eu peur et ont eu trop de respect pour l’adversaire. La deuxième mi-temps était meilleure. On est arrivés avec de bonnes intentions mais quelques autres décisions arbitrales nous ont coupés dans notre élan."