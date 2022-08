P1: La Royale Union Lasne Ohain démarre en force son championnat

Débuter son championnat face à un des favoris au titre peut soit tétaniser, soit galvaniser! La RULO a opté pour la seconde option et de bien belle manière grâce à cette victoire convaincante face au Sporting Bruxelles.

La première période est pourtant à mettre à l’actif des Bruxellois qui, sans se montrer réellement offensifs à outrance, se procurent les deux seules possibilités via deux très belles frappes lointaines de Karoun. Lasne-Ohain ne parvient pas à inquiéter le keeper visiteur et les spectateurs n’ont pas beaucoup l’occasion de s’émerveiller tant les débats sont stériles.

Remontés sur le terrain avec des bien meilleures intentions et l’envie de presser plus haut, les hommes de Christophe Collaerts sont directement récompensés de leur bonne entame de seconde période. Un solo endiablé de Fabio Demeur permet d’abord d’isoler parfaitement Dierinckx qui trompe facilement Nsingi pour l’ouverture du score dès la 62eavant que Laklia, cinq minutes plus tard, ne récupère un ballon plein axe et décoche une frappe surpuissante des trente mètres qui finit sa course dans les filets adverses. C’est 2-0 et la RULO a fait le plus dur dans cette rencontre. Le Sporting Bruxelles est dans les cordes et ne parvient pas à réagir. Organisés et plus volontaires, les locaux se créeront encore quelques phases dangereuses via Charpentier et David mais le score ne bougera plus.

Au coup de sifflet final, le T1 Lasnois ne cachait pas son bonheur d’avoir entamé son championnat de cette façon. " C’est une énorme fierté de prendre nos trois premiers points, qui plus est contre une bonne équipe de la série. Certains repositionnements et l’état d’esprit nous ont permis de réaliser une grosse deuxième mi-temps. Nous avons clairement pris le dessus sur nos adversaires et cela fait plaisir de démarrer avec la manière et la mentalité", expliquait Christophe Collaerts.