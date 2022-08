Mont-Saint-Guibert plante 16 buts à Jandrain, Walhain étrille Chastre

Le Jodoignois Jacky Chandi a inscrit les quatre goals de son équipe."On n’a pas été bon en première mi-temps face à une équipe qui vient de commencer et c’était beaucoup mieux par la suite avec plus de foot et d’engagement. Mais le plus important était de commencer par un bon résultat", résume Johan Grommen (T1).

Ottignies aurait peut-être mérité mieux. "On concède deux penaltys dont celui du 1-1 où mon gardien loupe le ballon, et Bahnini en rate un pour nous à la 40'. Si on avait mené 3-1 à la mi-temps, on pouvait gagner. Au lieu de ça, la défense a craqué physiquement et c’est 3-4 à l’arrivée, mais je suis satisfait car on a bien joué",positive José Mendes (T1).

Jandrain – Mont-St-Guibert 1-16

Buts: Maniet (0-1, 7'), Genicot (0-2, 14'), Quintin (0-3, 20'), De Lange (0-4, 28'), Maniet (0-5, 29'), Torrekens (0-6, 42'), De Cock (0-7, 48'), Verniest (0-8, 49'), Maniet (0-9, 52'), Verniest (0-10, 55'), De Cock (0-11, 57'), Degeneffe (0-12, 60'), Quintin (0-13, 62'), Verniest (0-14, 70'), De Lange (0-15, 75'), Renard sur pen. (1-15, 78'), Degeneffe (1-16, 88').

Victoire facile des Guibertins. "Pas grand-chose à dire si ce n’est qu’on a eu deux blessés mais on remercie l’adversaire de s’être aligné et d’avoir joué le jeu jusqu’au bout", indique Gaël Vanderbrugge (T1).

Jandrain a fait avec les moyens du bord."Il y avait une majorité de joueurs de réserves et de nouveaux,précise Julien Gasiaux. De plus, ce n’était pas facile de commencer face à un adversaire qui descend de P2, et on a vu un gros décalage entre les deux équipes."

Incourt – Beauvechain 3-3

Buts: T. Hoedenaeken (1-0, 40'), Mathot (1-1, 43'), Charlet (2-1, 57'), Voos (2-2, 67'), Lainé (2-3, 83'), Charlet (3-3, 90').

Incourt a sauvé un point sur un dernier coup-franc de Vincent Charlet qui avait déjà délivré un assist sur le 1-0 avant le lober le gardien des cinquante mètres sur le 2-1."L’adversaire était supérieur mais les gars ont respecté les consignes et on a joué notre chance en mettant les buts aux bons moments", apprécie le joueur-entraîneur local.

Beauvechain a raté le coche."Nous avons passé 80% du temps dans leur camp mais galvaudé quelques occasions et commis des erreurs qui se sont payées cash, notamment sur les phases arrêtées, raisons pour lesquelles j’en veux un peu à mes joueurs. Mais il y a un goût amer car pour le reste, on a fait un bon match et c’est de bon augure",résume Jabran Albahtouri (T1).

Walhain – Chastre B 7-1

Les buts de Walhain par Christophe (2), Tahraoui (2), Frys, Demey et Moinil. Le but de Chastre par Schurmans.

Match sans histoire pour les joueurs du FC Walhain."C’est 4-0 à la mi-temps et on a un peu levé le pied par la suite, explique Mathieu Michielsens (T1).Mais, on a bien maitrisé notre sujet de A à Z et ce fut une très belle prestation de l’équipe face à un adversaire qui n’est pas encore prêt. Il s’agit d’un départ réussi!"