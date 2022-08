Mont-Saint-André pas loin de la remontada

Carte jaune: Ernst

Buts:Gramme (0-1 et 0-2, 19' et 31'), Boudlal (0-3, 41'), Zougagh sur pen. (0-4, 60'), Scherrens (1-4, 2-4 et 3-4, 69', 72' et 87').

M-S-A:Ernst, Scherrens, Vanderhulst, Dethinne, Schuurman (70' Lartillier), Liesen, Chu, Minnoye (46' Develtere), Smets, Hagnoul, Hayne.

PERWEZ:Vanderluyden, Hurdebise, De Meurichy, Toury, Haubruge, Borremans, Zougagh (61' Diaw), Gramme, Ekambi (84' Fabry), Boudlal, Bertrand (76' Kone).

Les joueurs de Perwez B ont proposé deux visages bien différents ce dimanche après-midi. D’abord une bonne première période ponctuée par trois buts: deux reprises de Gramme qui offrait ensuite le 0-3 à Boudlal. Sans Ernst et le retour sur la ligne de Vanderhulst, le score aurait été plus lourd d’autant que les locaux n’avaient eu qu’une frappe tendue de Hayne repoussée par Vanderluyden. Et à 0-4 sur penalty suite à une faute de bras de Schuurman, il ne pouvait plus rien à arriver aux visiteurs. Sauf que ceux-ci s’étaient laissés endormir depuis la reprise. "On a eu le match en mains du début à la fin et il n’y a rien àdire si on en met cinq ou six. Sauf qu’on encaisse trois buts sur des malentendus et que pour le même prix, ça peut être 4-4",indique le T1 perwézien, Hicham Zougagh.

Sur deux coup-francs, Scherrens gagne son duel avec le gardien. À 2-4, Mont-St-André est transcendé et réduit encore un peu plus l’écart à trois minutes de la fin via le même Scherrens de la tête sur un corner d’Hagnoul. Les locaux auraient peut-être réussi leur remontada avec quelques minutes de plus. "À la mi-temps, la cause était déjà entendue, souligne le coach, Stéphane Decock.Le but était de réagir pour limiter la casse, la motivation est revenue en marquant, et au final on est déçu d’être battu. Mais il y a une différence entre un score de 0-8 et de 3-4, ce qui constitue un adjuvant moral pour la suite car on a fait douter l’une des bonnes équipes de la série en ayant répondu présent en deuxième mi-temps."

Au final, Perwez s’en sort bien."Je suis fier du groupe car on a su pratiquer un bon football sur un terrain compliqué et on réussira quelque chose de bien cette saison si on est concentré", estime Hicham Zougagh.