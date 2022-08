Obligés de revoir leurs plans après à peine dix minutes de jeu et la sortie sur blessure de Naïm Aarab, les Tubiziens ont plutôt mal débuté cette rencontre de Coupe de Belgique. Il n’aura fallu que quelques minutes aux visiteurs pour exploiter ce besoin de réorganisation et ouvrir la marque via une frappe lointaine.

Si El Omari passera tout près de l’égalisation, en frappant la barre, c’est surtout De Bie qui devra s’illustrer dans un face-à-face remporté pour tenter de garder les siens dans la partie. Un sursis qui sera de courte durée, puisque juste avant la fin de la première période Hoogstraten doublera la marque laissant ainsi des Tubiziens face à eux-mêmes pour les 45 dernières minutes.

Encore jamais menés au score depuis qu’ils ont repris les rencontres officielles, les hommes de Mohamed Bouhmidi tenteront de réagir en début de seconde période, sans cependant véritablement parvenir à inquiéter leurs adversaires. Ces derniers alourdiront encore la marque à la 70e (0-3). Le penalty converti en fin de partie par El Omari ne changera rien à la rencontre, qui se clôture donc par l’élimination de la RUTB de la Coupe de Belgique, à l’issue d’une rencontre pourtant pas si négative à en croire le coach tubizien. " Si on regarde l’ensemble de la rencontre nous n’avons pas grand-chose à nous reprocher. La différence, et elle a toute son importance, est au niveau de la justesse et de la vitesse d’exécution. Ce sont ces deux éléments qui font que ce samedi nous sommes battus. Pas spécialement par plus fort, simplement par une équipe plus juste. C’est bizarre à dire, mais cette défaite est la bienvenue dans le sens où à une semaine de la reprise du championnat, elle vient remettre tout le monde sur terre et va nous permettre de bien travailler dans les prochains jours pour corriger les manquements."