Meux avait raison de ne pas sous-estimer cette P1 de Perwez. Après avoir éliminé Ciney (D3) et Tirlemont (N1), les gars de Christophe Mortier sont passés tout près d’un nouvel exploit. À dix une bonne partie des prolongations, ils tenaient leur qualification pour le cinquième tour jusqu’à la 120e minute et ce coup de tête de Van Hyfte qui envoyait les deux équipes aux tirs au but. Une loterie dans laquelle Paulus sortait le grand jeu pour arrêter les envois de Gajanovic et Siroux alors que le tir de Verdeyen était stoppé par la latte. Coté vert, malgré un Pletinckx en feu dans les buts (il repoussait les essais de Kinif et Marion), Smal, Rosy et Van Hyfte ne tremblaient pas. Cruel pour des Brabançons venus sur le billard de Meux sans complexe. " Je ne peux que féliciter cette équipe et penser aux joueurs car c’est cruel pour eux, insistait Laurent Gomez.Il y a tout eu chez eux. Des qualités techniques mais aussi tactiques. On a été bousculé par leur changement de système de jeu en deuxième mi-temps."

Avec l’ex-Meutois James Fozin seul en pointe et une grosse densité dans l’axe, Perwez misait sur une entame de match prudente. Meux tentait de faire sauter le verrou rapidement, sans réussite malgré plusieurs belles occasions, souvent initiées par un Justin Gaux redoutable de précision. Mais à l’image de cette tête de Rouffignon, pourtant idéalement placé, la réussite tournait le dos auxVertsqui s’endormaient progressivement. " Ça manquait de rythme et on est retombé dans les stéréotypes du jeu de Meux, regrettait Laurent Gomez.On balançait devant, en attendant que quelque chose se passe au lieu de passer par les flancs, comme demandé."

À la reprise, tout en oubliant de se réveiller, les Meutois découvraient un autre visage perwézien. Christophe Mortier opérait trois changements et optait pour un 4-4-2. " Je suis passé à deux attaquants pour être plus percutants", précisait le T1 brabançon. Surpris par cet allant et cette prise de risques, Meux souffrait pendant vingt bonnes minutes. Siroux trouvait même la faille mais son but était annulé pour hors-jeu. " Bizarre, la balle revient via le poteau quand Scott(Siroux)la pousse au fond,s’interrogeait Christophe Mortier.Personne ne comprend…"

L’orage passé, Meux rééquilibrait les échanges alors que les deux gardiens s’illustraient en fin de match: Paulus en plongeant dans les pieds de Siroux et Pletinckx en sortant le réflexe parfait sur une reprise de Smal.

Direction les prolongations pour les deux équipes et rapidement les vestiaires pour Leblois, exclu suite à un tacle jugé trop agressif. Mais au lieu de craquer, Perwez prenait l’avance, sur un penalty transformé par Gajanovic. Involontaire mais flagrante sur le tir de Benazzi, la faute de bras de Rosy n’échappait pas à M. Ledda.

Il restait vingt bonnes minutes aux Meutis, dans les cordes, pour renverser la situation. Ils poussaient mais la latte, un défenseur ou un impressionnant Pletinckx étaient toujours sur la trajectoire du ballon. Jusqu’à ce coup de boule surpuissant du grand Van Hyfte, à la dernière minute des prolongations. Un Van Hyfte encore décisif lors de l’ultime envoi de la séance des tirs au but. Meux affrontera Hasselt au cinquième tour, dernier obstacle sur la route d’une D1.