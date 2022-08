Challenge du Brabant wallon à Nil-Saint-Vincent: Mathieu De Rijdt sur le podium

Après avoir examiné la liste des pré-inscrits, le Chastrois Mathieu De Rijdt, habitué du triathlon, a opté pour une présence dans l’épreuve niloise, flanqué de son frangin, Thibault. "J’avais l’envie de disputer une épreuve rapide, soulignait Mathieu De Rijdt.Je savais que Nil était plat et roulant et la concurrence présente était idéale pour réaliser une bonne course. Et puis, c’est près de chez moi et cela tombe idéalement dans mon programme."

Le départ de la course était plutôt calme, une bonne chose pour Mathieu."J’ai pu prendre mes marques et ne pas faire trop de gros efforts.Puis, cela a accéléré avec Mohammed Mazid et Romain Paul. J’ai tenté de suivre, mais cela allait trop vite pour moi. J’ai donc continué à mon rythme. Sur la fin, je sentais que le duo derrière moi revenait progressivement. J’ai préféré la jouer tactique et laisser revenir pour jouer mon va-tout au sprint."

Devant, Romain Paul ne laissera pas passer l’occasion d’ajouter un succès supplémentaire sur le Challenge, en terminant avec 35 secondes d’avance sur Mohammed Mazid. Au sprint, Mathieu De Rijdt avait raison de se faire confiance en laissant revenir. Il prenait ainsi la troisième place."Mon état de forme est là où je souhaite qu’il soit. De bon augure pour le championnat de Belgique de Swim-run de la semaine prochaine à Robertville où j’irai très motivé, avec Thibault, mon frère. Avec ce parcours très rapide, j’ai pu faire de la vitesse comme je le souhaitais."

À 29 ans, Mathieu De Rijdt dispute quasiment toutes les mêmes épreuves que Thibault, son frère jumeau."On a le même niveau. On s’entraîne quasiment tout le temps ensemble et on va sur les mêmes épreuves. Ici, il n’a pas digéré le départ et n’était pas au top, mais il termine quand même neuvième.Il n’y a aucune concurrence entre nous. Si cela a pu arriver quand nous étions bien plus jeunes, dorénavant, c’est une source de motivation. C’est même un certain avantage car on se tire vers le haut en s’encourageant."

Stéphanie Cappelle l’emporte chez les dames

Très en forme actuellement, Stéphanie Cappelle, qui avait déjà remporté une épreuve du Challenge du BW au début de l’été et qui s’était mise en évidence au national 10 kilomètres à Lokeren, a dominé les débats chez les dames.

Au coude à coude avec Virginie Vandroogenbroeck pendant la course, elle a pu imprimer un haut tempo sur la fin, pour l’emporter avec 11 secondes d’avance.